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Mónica García pide "contundencia" ante Marruecos y dice que Marlaska dio sus explicaciones sobre el informe sobre Ceuta

27/08/2026 La ministra de Sanidad, Mónica García, comparece a petición propia ante la Comisión de Sanidad, en el Congreso de los Diputados, a 27 de agosto de 2026, en Madrid (España). POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
27/08/2026 La ministra de Sanidad, Mónica García, comparece a petición propia ante la Comisión de Sanidad, en el Congreso de los Diputados, a 27 de agosto de 2026, en Madrid (España). POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
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La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha reclamado desplegar "contundencia" ante Marruecos tras la crisis migratoria en Ceuta y ha afirmado que su homólogo en Interior, Fernando Grande Marlaska, ha dado explicaciones sobre el informe policial sobre la entrada masiva de migrantes.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso tras la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este jueves, García ha destacado que el jefe del Ejecutivo se ha abierto a "recolocar" la relación con Rabat en función de las informaciones que se vayan teniendo.

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De esta forma, ha destacado que hay que tener "rigor" y ajustarse a las realidades, no a interpretaciones ni "llamamientos al odio de la derecha", pero también desplegar contundencia con Marruecos.

"Estamos orgullosos de haber sido contundentes contra Trump y contra Netanyahu, necesitamos la misma contundencia con el socio de Trump. Es imposible pensar que han entrado 80.000 personas sin la responsabilidad de que tienen las llaves de la puerta. Una de dos, o la has dejado abierta o la has abierto tú, y esas responsabilidades se tendrán que dirimir", ha apostillado.

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Respecto a si Marlaska tiene que seguir en su cargo, la titular de Sanidad ha afirmado que su compañero en el Consejo de Ministros ha dado explicaciones, si bien insiste en que hay responsabilidad de Marruecos "por acción u omisión".

Finalmente, ha acusado a PP y Vox de traer de nuevo durante esta sesión plenaria la política del "lanzallamas y del odio". "No hay bandera de España ni yate que vaya a Ceuta a comerse gambas que oculte la incapacidad del señor Feijóo a proponer una sola solución", ha zanjado.

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