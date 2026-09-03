Los padres del bebé de Tarragona siguen detenidos a la espera de practicar más diligencias

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Barcelona, 3 sep (EFE).- El juez ha decidido practicar más diligencias tras levantar el cadáver de los restos humanos "compatibles" con el bebé desaparecido en Santa Bàrbara (Tarragona), por lo que sus padres siguen en situación de detenidos.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la denuncia por la desaparición del bebé interpuesta por su abuelo está a cargo de la plaza 2 del Tribunal de Instancia de Amposta.

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Los padres, que fueron detenidos el pasado miércoles en València, han sido puestos a disposición del juez que lleva el caso, han prestado declaración y se ha practicado la inspección ocular de la casa donde residía la familia en Santa Bàrbara.

"Se han encontrado restos humanos compatibles con la búsqueda y por tanto se ha practicado el levantamiento del cadáver", señala el TSJC.

El juez ha decidido mantener la situación de detenidos para los padres del bebé para practicar mañana otras diligencias antes de llevar a cabo el trámite sobre su situación personal en el procedimiento abierto.

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Los Mossos d'Esquadra han hallado restos óseos de un bebé en la casa de Santa Bàrbara donde buscaban pistas de su paradero después de que su abuelo denunciara su desaparición, unos hechos por los que los progenitores del menor fueron detenidos el pasado miércoles en València en una causa abierta por homicidio.

La policía los ha llevado a la casa, situada en la calle Major, donde el fin de semana fueros rescatados también 28 perros en estado de desnutrición, han confirmado a EFE fuentes cercanas al caso.

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La pareja vivía en Santa Bàrbara con sus cuatro hijos desde el año 2019 y estaba aparentemente integrada en la vida cotidiana del pueblo. El bebé desaparecido fue el primero que nació en el municipio en 2025. EFE