Espana agencias

Los padres del bebé de Tarragona siguen detenidos a la espera de practicar más diligencias

Guardar

Barcelona, 3 sep (EFE).- El juez ha decidido practicar más diligencias tras levantar el cadáver de los restos humanos "compatibles" con el bebé desaparecido en Santa Bàrbara (Tarragona), por lo que sus padres siguen en situación de detenidos.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la denuncia por la desaparición del bebé interpuesta por su abuelo está a cargo de la plaza 2 del Tribunal de Instancia de Amposta.

PUBLICIDAD

Los padres, que fueron detenidos el pasado miércoles en València, han sido puestos a disposición del juez que lleva el caso, han prestado declaración y se ha practicado la inspección ocular de la casa donde residía la familia en Santa Bàrbara.

"Se han encontrado restos humanos compatibles con la búsqueda y por tanto se ha practicado el levantamiento del cadáver", señala el TSJC.

El juez ha decidido mantener la situación de detenidos para los padres del bebé para practicar mañana otras diligencias antes de llevar a cabo el trámite sobre su situación personal en el procedimiento abierto.

PUBLICIDAD

Los Mossos d'Esquadra han hallado restos óseos de un bebé en la casa de Santa Bàrbara donde buscaban pistas de su paradero después de que su abuelo denunciara su desaparición, unos hechos por los que los progenitores del menor fueron detenidos el pasado miércoles en València en una causa abierta por homicidio.

La policía los ha llevado a la casa, situada en la calle Major, donde el fin de semana fueros rescatados también 28 perros en estado de desnutrición, han confirmado a EFE fuentes cercanas al caso.

La pareja vivía en Santa Bàrbara con sus cuatro hijos desde el año 2019 y estaba aparentemente integrada en la vida cotidiana del pueblo. El bebé desaparecido fue el primero que nació en el municipio en 2025. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados del Super Once del Sorteo 5

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Super Once del Sorteo 5

Un estudio científico encuentra parásitos en el 96% de los ejemplares de atún que analizó: qué hacer cuando congelar el pescado ya no es suficiente

El atún es la tercera especie más capturada a nivel mundial, con millones de toneladas al año que llegan a las mesas

Un estudio científico encuentra parásitos en el 96% de los ejemplares de atún que analizó: qué hacer cuando congelar el pescado ya no es suficiente

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Crema de calabaza asada: una receta sencilla y repleta de sabor para triunfar este otoño

Una elaboración fácil de preparar que potencia el sabor de esta hortaliza y es perfecta para los días más fríos

Crema de calabaza asada: una receta sencilla y repleta de sabor para triunfar este otoño

Pedro Sánchez y la crisis en Ceuta, en directo | Ceuta se personará como acusación particular por la entrada masiva de migrantes por el Tarajal

Sánchez ha comparecido este jueves en el Congreso tras semanas de presión política y social, con la ciudad autónoma aún tensionada por la atención a las personas que permanecen allí y por las dudas sobre la respuesta del Estado

Pedro Sánchez y la crisis en Ceuta, en directo | Ceuta se personará como acusación particular por la entrada masiva de migrantes por el Tarajal
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez y la crisis en Ceuta, en directo | Ceuta se personará como acusación particular por la entrada masiva de migrantes por el Tarajal

Pedro Sánchez y la crisis en Ceuta, en directo | Ceuta se personará como acusación particular por la entrada masiva de migrantes por el Tarajal

El Gobierno reconoce que tiene que repensar su confianza en Marruecos: “Lo que pasó el 30 de julio nos tiene que hacer cambiar de estrategia”

Las obras de la A-5 llegan a su recta final: la autovía recupera 400 metros en línea recta

Dura crítica de Milei a Pedro Sánchez en el Foro Madrid: “Está facilitando la inmigración descontrolada y degradando sistemáticamente la identidad española”

Donald Trump carga contra España por la crisis migratoria de Ceuta: “Será un país arruinado”

ECONOMÍA

Ayuso vs. Sánchez: Madrid planta a Hacienda y llama al boicot de la reforma de financiación autonómica

Ayuso vs. Sánchez: Madrid planta a Hacienda y llama al boicot de la reforma de financiación autonómica

Jubilación activa: qué es, cómo funciona y requisitos

La jubilación da un nuevo giro en 2027: cambian la edad de retiro y la cotización para obtener la pensión máxima

Los ricos cada vez son más ricos: los españoles con más de 30 millones de euros se duplican desde 2013 y ya superan los 1.000

Quién está detrás de Seat, la marca que democratizó el coche en España: su dueño desde hace casi cuatro décadas se plantea poner fin a la marca en 2029

DEPORTES

La edad ya no perdona en el fútbol: por qué cada vez cuesta más encontrar equipo a las leyendas

La edad ya no perdona en el fútbol: por qué cada vez cuesta más encontrar equipo a las leyendas

Perico Delgado, ganador de la Vuelta España, cuenta cómo se preparaba para competir: “Esto lo haces ahora y te echan”

Marcos Llorente anuncia que deja la selección española: “Ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia”

Raúl Asencio rompe su silencio tras el juicio y el escándalo por alcohol: “Estoy profundamente arrepentido y asumo mi responsabilidad”

Marc Márquez hace saltar las alarmas con el estado de su brazo derecho: “Es el que es y creo que puedo competir así”