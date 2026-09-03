03/09/2026 Imbroda anuncia un manifiesto conjunto de Melilla y Ceuta para defender su españolidad ante España y Europa. El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha anunciado que las dos Ciudades Autónomas firmarán el próximo 22 de septiembre un manifiesto conjunto para reivindicar su condición de ciudades españolas y europeas y trasladar su postura "en toda España, en toda Europa y en todo el mundo". POLITICA PP MELILLA

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El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha anunciado que las dos Ciudades Autónomas firmarán el próximo 22 de septiembre un manifiesto conjunto para reivindicar su condición de ciudades españolas y europeas y trasladar su postura "en toda España, en toda Europa y en todo el mundo".

Imbroda, que ha señalado que mantiene conversaciones diarias con el presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha explicado que el objetivo del manifiesto será "dejar clarísimo lo que son estas ciudades históricamente, de presente y de futuro, dentro de Europa y de España".

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El presidente melillense ha trasladado además el respaldo de Melilla a Ceuta ante la situación que atraviesa la ciudad y ha asegurado que los melillenses están con los ceutíes "para lo que sea, para lo que haga falta". Imbroda ha destacado el "clamor nacional apoyando a Ceuta" registrado este miércoles durante las concentraciones celebradas en distintos puntos de España y ha defendido que Ceuta es "una tierra tan española como cualquier otra ciudad".

En este sentido, ha afirmado que "no hay ninguna razón, ni de ningún tipo, para que se cuestione en absoluto la soberanía de España en Ceuta o en Melilla". "Melilla siente como nadie el problema que tienen en Ceuta, lo que es la españolidad de estas dos ciudades", ha insistido.

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El presidente de Melilla también ha rechazado las críticas que han considerado partidistas las concentraciones de apoyo a Ceuta y ha sostenido que se trató de "un acto de patriotismo". En este contexto, ha calificado de "imperdonable" la ausencia del PSOE y de Coalición por Melilla (CpM).

Imbroda ha señalado que con la concentración celebrada en Melilla la ciudad ha querido dar "un abrazo fortísimo a Ceuta", porque, a su juicio, "lo que está pasando allí no tiene nombre" y "lo que se ha hecho con ella no tiene perdón".

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"Lo que se ha hecho con Ceuta es de las cosas peores que se han hecho en toda la democracia en España", ha afirmado el presidente melillense, que ha reclamado que la ciudad autónoma no vuelva a quedar sola ante situaciones de este tipo. "No podemos dejar a Ceuta sola ni haberla dejado abandonada como ha estado un mes a su suerte. Todos los españoles tenemos que apoyar a Ceuta", ha manifestado.

Finalmente, Imbroda ha reiterado el compromiso de Melilla con la ciudad hermana: "Desde Melilla, que sentimos todavía mucho más lo que es Ceuta, aquí la apoyamos a muerte".

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