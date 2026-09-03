Hallan restos óseos de un bebé en la casa de Tarragona donde investigaban su desaparición

Tarragona, 3 sep (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han hallado restos óseos de un bebé en la casa de Santa Bàrbara (Tarragona) donde buscaban pistas después de que su abuelo denunciara su desaparición, unos hechos por lo que los progenitores del menor fueron detenidos el pasado miércoles en Valéncia en una causa abierta por homicidio. EFE

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