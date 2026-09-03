Hallado muerto un ejemplar de oso pardo y otro es atropellado, ambos en Palacios (León)

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Ponferrada (León), 3 sep (EFE).- Un ejemplar de oso pardo ha aparecido muerto esta semana en los montes de Salientes, en el municipio de Palacios del Sil (León), mientras que otro ejemplar ha resultado atropellado en el entorno del embalse de Ondinas, también dentro de este término municipal.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta en León ha confirmado este jueves a EFE el hallazgo del ejemplar muerto y explicado que su cuerpo ha sido trasladado al Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS), en Valladolid, donde se le practicará una necropsia para determinar las causas de su muerte.

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Las mismas fuentes han confirmado el atropello de otro oso pardo en las inmediaciones del embalse de Ondinas. En este caso, el animal consiguió escapar tras el impacto, por lo que no ha podido determinarse por el momento si sufrió heridas.

Los dos sucesos se han producido en el término municipal de Palacios del Sil, uno de los territorios leoneses, en la comarca del Bierzo, con presencia habitual de oso pardo.

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La causa de la muerte del ejemplar localizado en Salientes se conocerá una vez finalicen los análisis y la necropsia en el centro de recuperación vallisoletano. EFE

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