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Feijóo y Moreno participan este viernes en el acto que el PP andaluz organiza con huevos fritos al inicio del curso

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El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, participarán este viernes en el ya tradicional acto con huevos fritos que el PP de Málaga organiza coincidiendo con el inicio del curso político.

El lugar elegido es el mismo del año pasado, la aceitera Molisur en Alhaurín el Grande, donde los populares malagueños darán por inaugurado un año de "especial intensidad en términos electorales, no sólo por la situación que atraviesa el país y la crisis migratoria de Ceuta, sino porque el calendario contempla la celebración de comicios municipales y generales a lo largo del próximo 2027", según ha informado el PP malagueño.

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Este acto se desarrollará un día después del Pleno del Congreso en el que se abordado en un debate la crisis migratoria en Ceuta, con la intervención inicial del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y, con posterioridad, en el turno de los portavoces parlamentarios, de Alberto Núñez Feijóo.

El encuentro en Alhaurín el Grande, previsto a partir del mediodía, también servirá como jornada de "convivencia y punto de encuentro", con gran presencia de representantes y dirigentes del PP andaluz y malagueño, encabezados por Juanma Moreno y Patricia Navarro, y con amplia representación de los alcaldes populares de la provincia.

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Esta será la tercera vez que Feijóo y Moreno participen juntos en este acto, ya que así ocurrió en 2025 y en 2022.

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