Feijóo acompañará a Ayuso el sábado en el inicio del curso político del PP de Madrid

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Madrid, 3 sep (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acompañará el sábado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un acto político que tendrá lugar en Getafe con el que el PP de Madrid quiere dar inicio al curso político.

La formación ha informado este jueves a través de una nota de prensa que el encuentro reunirá en un hotel de Getafe, además, a dirigentes y afiliados del Partido Popular de Madrid y servirá para dar comienzo a la actividad política tras el periodo estival.

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Los populares madrileños comienzan así un periodo marcado por la preparación de las próximas elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2027.

El PP de Madrid asegura que en los próximos meses el municipalismo ocupará un papel destacado en su agenda política, con presencia de miembros de la dirección del partido en todos las localidades de la región.

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El acto político del sábado será el inicio de un fin de semana en el que los populares celebrarán sus tradicionales Jornadas Parlamentarias del Grupo Popular de la Asamblea de Madrid, que servirán para definir las prioridades para los próximos meses.

Se trata de la sexta edición de estas jornadas, que contarán con mesas de trabajo en las que participarán todos los diputados y que serán clausuradas el domingo por el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano. EFE

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