Esquivel: “Ver entrenar a Oblak y Musso es aprender”

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Madrid, 3 sep (EFE).- Salvador Esquivel, portero del Atlético de Madrid, destacó este jueves la ayuda de Jan Oblak y Juan Musso en el primer equipo, remarcó que verlos entrenar “es aprender” y expresó su felicidad inmensa por pasar a la plantilla profesional como tercer guardameta para esta temporada, tal y como ha comunicado el club.

“Jan es la leyenda. Es una persona, sobre todo, fantástica. Y Juan Musso me ha ayudado en cada momento. Los dos me han ayudado, a esa persona joven a dar los pasos adecuados, aconsejarme y enseñarme cada día. Verlos entrenar es aprender”, expuso en declaraciones a los medios oficiales de la entidad rojiblanca.

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“Todo llega con el trabajo, con la constancia y, una vez llega, ahora toca disfrutarlo”, continuó el portero, que está “inmensamente feliz” de su ascenso al primer equipo, en el que ya ejercía en el curso pasado como tercer guardameta, pero con ficha del filial.

“Es un sueño que tienes desde pequeño, pero cuando te haces mayor ves la dificultad que tienen, los caminos y los obstáculos que hay que superar y, una vez haberlo conseguido, es una tranquilidad y, al mismo tiempo, una responsabilidad inmensa”, repasó.

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Fernando Torres, su entrenador primero en el juvenil y después en el filial, ha sido una persona que le ha “ayudado mucho en el camino”.

“Es el entrenador que más tiempo he tenido en el Atlético de Madrid. Agradecer todo su apoyo la temporada pasada. Fue una experiencia bastante grande para todos, hicimos un trabajo increíble todos los chicos y el cuerpo técnico y se nos quedó la espinita de no haberlo conseguido (el ascenso), pero sabíamos que habíamos hecho un gran año y habíamos dado todo para conseguirlo”, destacó. EFE

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