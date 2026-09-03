El Eldense ficha al lateral Juan Larios, que estaba libre tras el cierre del mercado

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Elda (Alicante), 3 sep (EFE).- El Eldense confirmó este jueves, dos días después del cierre del mercado, la incorporación de Juan Larios, lateral izquierdo que estaba sin equipo tras haber acabado su vinculación con el Real Zaragoza.

El nuevo jugador del Eldense, de 22 años, se formó en las canteras del Sevilla, Barcelona y Manchester City y después militó en el Southampton, la Cultural Leonesa y el Real Zaragoza, su último equipo.

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En el conjunto aragonés, Larios disputó 17 partidos en la segunda mitad de la temporada pasada, aunque antes jugó otros 13 encuentros en la Cultural Leonesa, en ambos casos en la segunda categoría del fútbol español.

Además, el futbolista andaluz debutó con 18 años en la Premier League con el Southampton, llegando a disputar cinco encuentros, dos de ellos como titular, en los que acumuló 151 minutos de juego.

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El Eldense definió a Larios como "un lateral izquierdo dinámico y con buen trato de balón" y explicó que ambas partes han firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2028. EFE

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