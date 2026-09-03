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Defensa no pone objeción a desclasificar los informes del CNI sobre la crisis de Ceuta

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Madrid, 3 sep (EFE).- El Ministerio de Defensa no pone problemas a la desclasificación de informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la entrada masiva de personas en Ceuta de finales de julio.

Fuentes del departamento que dirige Margarita Robles han señalado no obstante que hay que ser prudentes porque en dichos documentos puede haber información procedente de servicios de inteligencia extranjeros que tienen una proyección más internacional.

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Pese a ello han insistido en que no hay inconveniente a una desclasificación de los documentos del CNI y han recordado que puede haber otros de carácter más interno de la Policía y la Guardia Civil que seguramente son, insisten, buenísimos.

El anuncio de la publicación de los informes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el CNI y Frontex que remitieron a las autoridades políticas lo ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia ante el Congreso para informar de la situación en la ciudad autónoma.

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Un anuncio al que siguieron los aplausos de varios ministros presentes en el hemiciclo, entre ellos el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, pero no de la responsable de la cartera de Defensa, Margarita Robles.

Sobre este aspecto fuentes cercanas a la ministra de Defensa han insistido en que Robles considera un "lujo" estar en este Gobierno y entre militares que la aplauden y respetan, por lo que no puede pedir más.

Los informes que se pretenden hacer públicos son todos los que recibió el Gobierno entre el 1 de julio y el 1 de agosto pasados. EFE

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