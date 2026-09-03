0-0. Real Sociedad y Celta firman un empate sin goles en Anoeta

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San Sebastián, 3 sep (EFE).- La Real Sociedad y el Celta de Vigo empataron este jueves sin goles en un partido adelantado de la sexta jornada de LaLiga EA Sports.

La primera mitad fue dominada desde su comienzo por el conjunto donostiarra, que dispuso de la ocasión más clara del partido en las botas de Oyarzabal y Take Kubo. El delantero islandés Óskarsson le entregó la pelota a Oyarzabal y este conectó un fortísimo disparo que despejó el guardameta rumano Radu. En el rechace, con la portería vacía, Take Kubo mandó su volea por encima del travesaño.

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La segunda parte estuvo más reñida, aunque las ocasiones de mayor peligro fueron del cuadro vigués. Aspas, nada más entrar al terreno de juego, tuvo una gran ocasión cerca del punto de penalti que atajó Remiro. EFE

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