Unai Simón: “Tenemos que ir a muerte con la idea del míster”

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Vigo, 30 ago (EFE).- El portero internacional español Unai Simón señaló este domingo, tras la victoria del Athletic frente al Celta en Balaídos, que “todos” tienen que ir “a muerte” con la idea que quiere implantar el técnico alemán Edin Terzić.

“Personalmente, nunca había tenido un entrenador con el que no nos comunicásemos en castellano. Pero a él se le entiende perfectamente el inglés. Seguimos cogiendo ritmo y esa fluidez en el juego que hoy hemos demostrado. Tenemos que seguir con esa idea e ir todos a muerte con ella”, indicó.

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En declaraciones a Movistar, el guardameta del Athletic no escondió la importancia del triunfo porque en la próxima jornada tienen otro exigente examen ante el Atlético de Madrid y no querían verse “como farolillos rojos”.

“Tanto nosotros como el Celta necesitábamos la victoria. El partido de la primera jornada se nos complicó con la expulsión e ir al Camp Nou siempre es complicado, aunque creo que dimos la cara. Y hoy teníamos que ganar porque ahora recibimos al Atlético de Madrid que está en un muy buen momento”, expuso.

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Finalmente, declaró que los jugadores más veteranos de la plantilla tienen que aportar “esa solidez y esa constancia” para que no se cometan tantos “errores tontos” en los partidos, ya que “la energía, la garra y el desgaste” la van a aportar los jóvenes. EFE

dmg/plv