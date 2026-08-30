Un joven muere en el incendio de un garaje en el distrito de Arganzuela (Madrid)

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Madrid, 30 ago (EFE).- Un joven de unos 25 años ha muerto este domingo en un incendio declarado en un garaje con trasteros y bicicletas eléctricas situado en un edificio de la calle Canarias, en el distrito madrileño de Arganzuela.

Una portavoz de Emergencias Madrid ha informado de que poco antes de las 20:00 horas el centro coordinador ha sido alertado del incendio para cuya extinción han acudido 13 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

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A su llegada, el incendio se encontraba muy desarrollado y el acceso al garaje dificultado, debido a la elevada carga térmica y de fuego, así como a lo laberíntico del garaje y trasteros.

Una vez los bomberos han podido acceder, han encontrado el foco del incendio y han localizado a un hombre de unos 25 años, le han sacado al exterior ya fallecido con signos de intoxicación por humo y quemadura inhalatoria.

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Las asistencias de Samur-Protección Civil han confirmado el fallecimiento del joven.

Una vez extinguido el incendio, los bomberos han evacuado los gases provocado por el fuego, han ventilado el garaje y sacado al exterior las bicicletas para evitar que se reinicie el fuego.

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Policía Nacional investiga lo ocurrido y la Municipal colabora en las diligencias.EFE