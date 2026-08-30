Terzić: "Esperemos que no haya sido la mejor actuación del Athletic esta temporada"

Guardar

Vigo, 30 ago (EFE).- El alemán Edin Terzić, entrenador del Athletic, destacó el gran partido que realizó su equipo en Balaídos, donde consiguieron la primera victoria de la temporada tras derrotar al Celta.

“Estoy feliz por la victoria y por el partido que han hecho mis jugadores. La primera parte ha sido muy buena, especialmente por la alta presión que hemos realizado. En la segunda parte el partido se igualó, pero también estuvimos bien. La actuación ha sido casi perfecta, hemos podido sentenciar mucho antes”, indicó en rueda de prensa.

PUBLICIDAD

El nuevo técnico rojiblanco apuntó que este triunfo da “confianza” a su equipo, al que todavía ve margen de mejora.

“Ha sido un gran partido, pero esperemos que no haya sido la mejor actuación del Athletic en esta temporada. Hemos estado muy compactos contra un equipo que suele tener mucha posesión en los partidos. Una victoria te da confianza, pero también me voy contento por el rendimiento del equipo”, subrayó.

PUBLICIDAD

Finalmente, Edin Terzić elogió al centrocampista Iñigo Ruiz de Galarreta, una de las novedades en su once, por su actuación en Balaídos.

“Todos los jugadores han estado muy bien, pero él ha trabajado muy bien. Él nos aporta calma y tranquilidad, ha hecho un partido casi perfecto porque no ha perdido demasiados balones. En ese puesto creo que nos ayudará mucho, lo necesitamos”, concluyó. EFE

PUBLICIDAD

dmg/jl