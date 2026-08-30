Méndez, satisfecho de que el equipo haya "bajado al barro" en la victoria ante China

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Redacción Deportes, 30 ago (EFE).- El seleccionador Miguel Méndez y la alero María Conde se mostraron satisfechos y "contentos" tras la ajustada victoria de España ante la China de Zhang Ziyu en la prórroga (72-71), como explicaron en zona mixta ante los medios.

"Tengo la sensación de que nos viene bien este partido para rebajar las expectativas, porque parece que ganamos cada partido de 40 y me quedo contento de que el equipo haya bajado al barro", reflexionó el entrenador español tras la victoria.

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"Es un buen test de cara al inicio del Mundial", aseguró una María Conde que en Zaragoza disputó sus primeros minutos con el combinado nacional tras su temporada en la WNBA.

Méndez, que el lunes dará la lista definitiva de las 12 jugadoras de disputarán el Mundial, manifestó que a España le costó jugar el duelo ante China porque "a nivel emotivo ha sido difícil porque se acaba la concentración". EFE

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