Mbappe manda en solitario mientras aumentan los perseguidores

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Madrid, 30 ago (EFE).- Kylian Mbappe volvió a marcar, firmó una diana ante el Málaga y se situó otra vez, provisionalmente, como líder en solitario de la tabla de goleadores de LaLiga EA Sports, con cuatro dianas, mientras se acumula el pelotón de perseguidores, con Alex Baena, del Atlético Madrid, el gabonés del Deportivo Pierre Emerick Aubameyang, Roberto Fernández del Espanyol y el marroquí del Racing Yassir Zabiri.

A la espera de que Raphinha y Fermín López puedan marcar ante el Rayo el lunes y vuelvan a dar caza al goleador del Real Madrid, los futbolistas que acumulan ya tres goles en tres jornadas son seis.

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A los jugadores del Barcelona se ha sumado Baena, que firmó dos de los tres que consiguió el Atlético Madrid en Sevilla y el veterano atacante Aubameyang, que va a tanto por partido. Roberto Fernández hizo el gol de su equipo, el Espanyol, derrotado ante la Real Sociedad y también acumula tres.

El protagonista fue el marroquí Yassir Zabiri que firmó un hat trick contra el Elche que valió la primera victoria del curso para el Racing.

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- Clasificación tras la tercera jornada:

- Con 4 goles: Kylian Mbappe (FRA)(Real Madrid)

- Con 3 goles: Alex Baena (Atlético Madrid); Raphinha (1p) (BRA) y Fermín López (Barcelona); Pierre-Emerick Aubameyang (GAB) (Deportivo de La Coruña); Roberto Fernández (Espanyol); Yassir Zabiri (MAR)(Racing).

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- Con 2 goles: Mariano Díaz (DOM) (Alavés); Rodrigo Riquelme (Betis); Jude Bellingham (ING) (Real Madrid).

- Con 1 gol: Nahuel Tenaglia (ARG), Mikel Rodríguez y Lucas Boyé (Alavés); Aitor Paredes, Alex Berenguer, Robert Navarro (Athletic Club); Marc Pubill, Giuliano Simeone (ARG), Kang in Lee (KOR) y Ademola Lookman (NIG) (Atlético Madrid); Karim Adeyemi (ALE) (Barcelona); Pablo García y Marc Bartra (Betis); Iago Aspas (Celta); Marc Aguado, Aboubakar Sangaré, Fer Niño (Elche); Tyrhys Dolan (ING) y Cala (Espanyol); Enes Unal (TUR) (Getafe); Adrián de la Fuente 'Dela', Enzo Bardeli (FRA) y Jon Ander Olasagasti (Levante); Chupe (1p) (Málaga); Kike Barja y Budimir (CRO)(Osasuna); Andrés García (1p) y Sergio Martínez (Racing de Santander); Álvaro García y Sergio Camello (Rayo Vallecano); Vinícius (BRA), Carlos Espí y Arda Güler (TUR) (Real Madrid); Luka Sucic (AUT), Ander Barrenetxea, Orri Oskarsson (ISL) (Real Sociedad); Jon Guridi (1p), Oso, Chidera Ejuke (NIG), Peque (1p), Issac Romero y Miguel Sierra (Sevilla); Umar Sadiq (NIG) (Valencia); Pape Gueye (SEN), Gerard Moreno (1p), Georges Mikataudze (1p) (GEO) y Nicolás Pepe (CIV) (Villarreal).

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- En propia puerta: Alfonso Herrero (Málaga, contra el Real Madrid), Javi Guerra (Valencia, contra el Deportivo), Mouctar Diakhaby (GIN) (Valencia, contra el Deportivo)

EFE

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