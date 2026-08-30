Espana agencias

Mbappe manda en solitario mientras aumentan los perseguidores

Guardar

Madrid, 30 ago (EFE).- Kylian Mbappe volvió a marcar, firmó una diana ante el Málaga y se situó otra vez, provisionalmente, como líder en solitario de la tabla de goleadores de LaLiga EA Sports, con cuatro dianas, mientras se acumula el pelotón de perseguidores, con Alex Baena, del Atlético Madrid, el gabonés del Deportivo Pierre Emerick Aubameyang, Roberto Fernández del Espanyol y el marroquí del Racing Yassir Zabiri.

A la espera de que Raphinha y Fermín López puedan marcar ante el Rayo el lunes y vuelvan a dar caza al goleador del Real Madrid, los futbolistas que acumulan ya tres goles en tres jornadas son seis.

PUBLICIDAD

A los jugadores del Barcelona se ha sumado Baena, que firmó dos de los tres que consiguió el Atlético Madrid en Sevilla y el veterano atacante Aubameyang, que va a tanto por partido. Roberto Fernández hizo el gol de su equipo, el Espanyol, derrotado ante la Real Sociedad y también acumula tres.

El protagonista fue el marroquí Yassir Zabiri que firmó un hat trick contra el Elche que valió la primera victoria del curso para el Racing.

PUBLICIDAD

- Clasificación tras la tercera jornada:

- Con 4 goles: Kylian Mbappe (FRA)(Real Madrid)

- Con 3 goles: Alex Baena (Atlético Madrid); Raphinha (1p) (BRA) y Fermín López (Barcelona); Pierre-Emerick Aubameyang (GAB) (Deportivo de La Coruña); Roberto Fernández (Espanyol); Yassir Zabiri (MAR)(Racing).

- Con 2 goles: Mariano Díaz (DOM) (Alavés); Rodrigo Riquelme (Betis); Jude Bellingham (ING) (Real Madrid).

- Con 1 gol: Nahuel Tenaglia (ARG), Mikel Rodríguez y Lucas Boyé (Alavés); Aitor Paredes, Alex Berenguer, Robert Navarro (Athletic Club); Marc Pubill, Giuliano Simeone (ARG), Kang in Lee (KOR) y Ademola Lookman (NIG) (Atlético Madrid); Karim Adeyemi (ALE) (Barcelona); Pablo García y Marc Bartra (Betis); Iago Aspas (Celta); Marc Aguado, Aboubakar Sangaré, Fer Niño (Elche); Tyrhys Dolan (ING) y Cala (Espanyol); Enes Unal (TUR) (Getafe); Adrián de la Fuente 'Dela', Enzo Bardeli (FRA) y Jon Ander Olasagasti (Levante); Chupe (1p) (Málaga); Kike Barja y Budimir (CRO)(Osasuna); Andrés García (1p) y Sergio Martínez (Racing de Santander); Álvaro García y Sergio Camello (Rayo Vallecano); Vinícius (BRA), Carlos Espí y Arda Güler (TUR) (Real Madrid); Luka Sucic (AUT), Ander Barrenetxea, Orri Oskarsson (ISL) (Real Sociedad); Jon Guridi (1p), Oso, Chidera Ejuke (NIG), Peque (1p), Issac Romero y Miguel Sierra (Sevilla); Umar Sadiq (NIG) (Valencia); Pape Gueye (SEN), Gerard Moreno (1p), Georges Mikataudze (1p) (GEO) y Nicolás Pepe (CIV) (Villarreal).

- En propia puerta: Alfonso Herrero (Málaga, contra el Real Madrid), Javi Guerra (Valencia, contra el Deportivo), Mouctar Diakhaby (GIN) (Valencia, contra el Deportivo)

EFE

dep-id/asc/apa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tres migrantes detenidos por arrojar cócteles molotov a militares en Ceuta

La Guardia Civil ha detenido a tres jóvenes marroquíes tras un nuevo ataque, este sin heridos, la tercera en menos de 72h con la que la ATME insiste en solicitar «de manera urgente» que se reconozca como profesión de riesgo a los militares

Tres migrantes detenidos por arrojar cócteles molotov a militares en Ceuta

Quíntuple Plus: comprueba los resultados del 30 de agosto

Basta con acertar a uno de los resultados de esta lotería para obtener uno de sus premios

Quíntuple Plus: comprueba los resultados del 30 de agosto

Comprobar Bonoloto del sorteo de este domingo 30 de agosto de 2026

Con este sorteo no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Bonoloto del sorteo de este domingo 30 de agosto de 2026

Lototurf: comprueba los resultados ganadores del 30 de agosto

Basta con acertar a uno de los resultados de esta lotería para obtener uno de sus premios

Lototurf: comprueba los resultados ganadores del 30 de agosto

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 30 agosto

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 30 agosto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tres migrantes detenidos por arrojar cócteles molotov a militares en Ceuta

Tres migrantes detenidos por arrojar cócteles molotov a militares en Ceuta

Mueren una niña de 9 años y una mujer de 32 tras un incendio en un bar en Teruel

El Gobierno aprobará este martes un paquete de emergencia adicional de 165 millones para Ceuta

La justicia rechaza el asilo a un colombiano que afirmó ser perseguido por su activismo político contra el expresidente Iván Duque

Islandia vota ‘no’ a su entrada en la Unión Europea: el país rechaza negociar con Bruselas con un 52,8% en contra frente al 47,2% a favor

ECONOMÍA

Botellas y latas costarán al menos 10 céntimos más desde noviembre: una cantidad que podrás recuperar si devuelves el envase

Botellas y latas costarán al menos 10 céntimos más desde noviembre: una cantidad que podrás recuperar si devuelves el envase

La vuelta al cole arranca con una asignatura pendiente: profesores y trabajadores de la educación no cobran casi nueve de cada diez horas extra

El diésel tendrá desde el martes cuatro veces más rebaja fiscal que la gasolina

La justicia le deniega a un mozo de almacén la incapacidad permanente total porque puede realizar trabajos sedentarios, pese a que tiene una rodilla destrozada

La Seguridad Social dejará de notificar por carta a los trabajadores que estén de baja médica: el cambio llega este 1 de septiembre

DEPORTES

El Real Madrid se hace grande en el Bernabéu y firma una goleada ante el Málaga

El Real Madrid se hace grande en el Bernabéu y firma una goleada ante el Málaga

Julián Álvarez está de vuelta en los entrenamientos: a dos días del cierre del mercado, asume su realidad con el Atlético de Madrid

El entrenador de Makhachev aleja el posible combate contra Ilia Topuria: “Su derrota ha cambiado el rumbo de esa pelea”

El estado de Pogacar tras su dura caída: clavícula rota y adiós a la Vuelta a España

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid