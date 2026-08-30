Mariona Ortiz: “Era muy importante encontrarnos un partido así antes del Mundial"

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Redacción Deportes, 30 ago (EFE).- La base catalana Mariona Ortiz comentó, tras la sufrida victoria de España ante China en la prórroga (72-71), que era “muy importante” jugar “un partido así antes del Mundial”, en el que el equipo supo sufrir, según explicó en declaraciones difundidas por la Federación Española de Baloncesto tras el choque de este domingo en Zaragoza.

La directora de juego, que fue la más valorada del encuentro por parte de España, con 23 de valoración (13 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias), aseveró que “ahora empieza lo mejor” y que lo más importante es que la selección llega al próximo Mundial de Berlín “como un equipo”.

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“También se tiene que ganar no metiendo ni esos triples, ni esas canastas que estábamos metiendo”, reflexionó después de una victoria que 'La Familia' consiguió tras una canasta en el último segundo de Paula Ginzo.

Para concluir, la jugadora de Casademont Zaragoza agradeció el apoyo del público que acudió al pabellón Príncipe Felipe. EFE