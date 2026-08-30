Luis Rioja: "La derrota de hoy es totalmente inaceptable"

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A Coruña, 30 ago (EFE).- Luis Rioja, del Valencia, coincidió con su compañero Stole Dimitrievski en la pésima imagen que ofrecieron este domingo frente al Deportivo en Riazor.

“La derrota de hoy es totalmente inaceptable. Hemos salido sin la actitud adecuada, nos han tenido que meter varios golpes para reaccionar. El error del rival te hace meterte en el partido, tienes cinco, diez minutos buenos que puedes empatar y luego vuelve en el segundo tiempo, que tampoco entramos bien”, criticó.

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“Si no estás al cien por cien, no sales al partido con ganas de ganarlo y competirlo, con el ‘cuchillo entre los dientes’ y esa ‘sangre en los ojos’ que hay que tener, no le vas a ganar a nadie”, avisó en una entrevista con los medios oficiales del club.

El futbolista valencianista dijo que en el descanso hablaron intentaron corregir “un poco tácticamente”, pero el problema no estaba en la táctica.

“Esto va de pundonor y de competir, de dejártelo todo en el campo y hoy ha faltado eso. Puedes fallar, pero no puedes faltar a la ética del fútbol y del deporte, que es competir al cien por cien y dejártelo todo en el campo. Nos ha faltado a todos y yo el primero. Nos lo tenemos que hacer mirar. Hay que dar siempre el cien por cien y hay que terminar los partidos desfondados”, expuso.

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Finalmente, y ante la próxima visita del FC Barcelona a Mestalla, Rioja señaló que “hoy no es momento de mirar al próximo rival” porque necesitan hacer autocrítica.

“Esta es mi tercera temporada, en las otras dos, nos ha pasado lo mismo. Tenemos que corregirlo desde ya. Lo hemos hablado y lo hemos intentado solucionar. Llevamos dos primeras partes de temporadas muy malas, dos segundas partes muy buenas y eso nos está privando de ser un equipo mucho mejor y competitivo. Tenemos tiempo para solventarlo, pero lo tenemos que hacer desde ya”, concluyó. EFE

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dmg/jl