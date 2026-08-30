Las frases de la tercera jornada: "Hemos sentido vergüenza como equipo"

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Madrid, 30 ago (EFE).-

Carlos Corberán (Valencia), derrotado ante el Deportivo. “Hemos sentido vergüenza como equipo, no hemos estado a la altura de lo que representamos. Hemos estado muy por debajo del partido a nivel de activación. Lo definiría como vergonzoso. Es la peor primera parte desde que soy entrenador del Valencia. Nunca lo había visto competir así”.

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Antonio Hidalgo (Deportivo): “Son solo tres puntos, pero nos dan esa calma y esa pausa sobre todo por el cómo. Creo que hemos hecho un gran partido, especialmente en la primera parte. Estoy muy contento con el partido, pero sabiendo que esto es muy largo y muy complicado”

Mourinho (Real Madrid): “Los últimos 20 minutos, ganando 3-0, puede haber la tendencia de perder un poco el orden o relajarse un poquito. Esa sensación la tuvimos todos. Pero es normal que no tengamos gasolina ni mentalidad para lograrlo los 90 minutos, es algo que tiene que ser progresivo”.

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Juanfran Funes (Málaga) sobre el arbitraje en el partido contra el Real Madrid. "Te llevas la sensación de que si les soplas es falta, y que nosotros tenemos que tener sangre para que la pite".

Diego Pablo Simeone (Atlético Madrid): "No lo digo ahora por lo que le está sucediendo con Julián (Álvarez), es algo que siempre digo y es que siempre puede pasar algo, porque es fútbol y puede pasar algo, pero no lo digo por nada especial", aclaró.

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Luis García Plaza (Sevilla) se quejó de un penalti no pitado en el área del Atlético Madrid. “Posible no, di que es penalti a Kike Salas, igual que dijeron que no era roja. Espero que salga también en el vídeo”

Pellegrino Matarazzo (Real Sociedad), expulsado en los minutos finales: "Estaba en shock porque no lo entendía. Había confusión sobre quién tenía que salir por Remiro y muchas emociones con mucha gente en el área técnica. Lo justo hubiera sido una amarilla, pero respeto la decisión".

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Manolo González (Espanyol): Lo que más me fastidia es que los dos goles hayan sido en contraataque. Si quieres tener el balón, cuando lo pierdes tienes que estar bien colocado, y hoy hemos encajado por dos errores de posición".

Luis Castro (Levante), sobre el horario del partido contra el Betis. “Por mí hubiéramos jugado más tarde, pero antes del partido ya dije que íbamos a poner a personas en peligro y teníamos que haber jugado a otra hora”.

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Manuel Pellegrini (Betis), goleado por el Levante. “La valoración es absolutamente negativa porque nos hicieron cinco goles y bajamos muchísimo en la segunda parte. Estuvimos dos veces por debajo en el marcador por errores nuestros, pero pudimos empatarlo en la primera parte. Luego tuvimos la ocasión de Parrott al inicio de la segunda, parte pero ahí desaparecimos”.

Quique Sánchez Flores (Alavés) y el gran inicio de temporada. “Es una arrancada histórica después de mucho tiempo. La afición ha entendido el partido perfectamente y vamos a asumir que cuantos más puntos consigamos ahora mejor”.

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Íñígo Pérez (Villarreal) derrotado por el Alavés. "Estoy tranquilo con el proceso. Estoy contento con lo que veo y no estamos contentos con la puntuación que tenemos, pero estoy centrado en el proceso".

Jose Alberto (Racing) tras lograr su primera victoria de la temporada con un hat trick del marroquí Yassir Zabiri. “Confiamos mucho en su talento y en su capacidad de ir al espacio”.

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Martín Anselmi (Elche) derrotado por el Racing y con tres derrotas. “La forma en la que competimos durante la segunda parte es la que nos va a acercar a tener resultados, pero en el fútbol se juegan 90 minutos y no se pueden regalar 45”.

Alex Berenguer (Athletic): "Se ha visto el Athletic que queremos. El comienzo ha sido difícil pero hemos encontrado la línea a seguir. Estamos haciendo bien las cosas".

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Iago Aspas (Celta): "Una semana dura, con dos derrotas seguidas en casa. No lo esperábamos. Pronto tenemos otro compromiso para salir de la situación". EFE