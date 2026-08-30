Hidalgo: "Son solo tres puntos, pero nos dan calma"

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A Coruña, 30 ago (EFE).- Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo, expresó su satisfacción por haber sumado la primera victoria en Primera División frente al Valencia.

“Son solo tres puntos, pero nos dan esa calma y esa pausa sobre todo por el cómo. Creo que hemos hecho un gran partido, especialmente en la primera parte. Estoy muy contento con el partido, pero sabiendo que esto es muy largo y muy complicado”, manifestó en rueda de prensa.

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En este sentido, el técnico deportivista avisó de la importancia de tener los pies en el suelo pese al prometedor arranque de su equipo, con cinco puntos de nueve posibles.

“Aquí cada error te penaliza, hay que estar muy ajustado porque los rivales te van cambiando el sistema para intentar ajustarlo. Queda mucho, ahora descansar y pensar en lo siguiente”, incidió Hidalgo, que celebró la vuelta de la animación a las gradas de Riazor.

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“Parecía que estaba escrito, ha sido una locura. En el mismo minuto en el que todo Riazor se ha puesto a cantar -el 12, las peñas habían pedido no animar hasta ese momento- ha llegado nuestro primer gol. Eso nos indica lo poderosos que somos juntos. Ha sido un placer poder vivir algo así”, concluyó. EFE

dmg/apa