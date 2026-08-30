Espana agencias

Goleada del Barcelona, triunfo del Real Madrid en el derbi y regreso soñado del Alavés

Guardar

Redacción deportes, 30 ago (EFE).- El Barcelona arrancó este domingo la Liga F Moeve como la terminó, con una goleada ante el Costa Adeje Tenerife (5-0), en una jornada inaugural en la que el Real Madrid se impuso al Atlético de Madrid en un bronco derbi madrileño (3-2) y el Deportivo Alavés celebró su regreso a Primera con una victoria ante el Valencia (2-0).

El vigente campeón dejó claras sus intenciones desde el primer partido. En su estreno liguero ante su afición, el conjunto dirigido por Pere Romeu endosó cinco goles al cuadro insular en un encuentro en el que la delantera Caroline Graham Hansen, con un doblete de asistencias, y la defensa Renee van Asten, que se estrenó como goleadora azulgrana, fueron las grandes protagonistas.

PUBLICIDAD

Si el Barcelona comenzó con goleada, los dos principales aspirantes a discutir su hegemonía, que se prolonga desde la temporada 2019-2020, midieron sus fuerzas en una primera jornada marcada por la actuación, para lo bueno y para lo malo, de Felicia Schröder.

La sueca, fichada por el Real Madrid por 1,5 millones de euros en una operación récord en el mercado del fútbol femenino, anotó un doblete en la primera mitad y lideró al conjunto dirigido por Pau Quesada. Sin embargo, su actuación quedó empañada por una acción antideportiva sobre Rosa Otermín que le costó la expulsión en la segunda parte.

PUBLICIDAD

Los cinco goles del derbi se concentraron en el primer tiempo, entre ellos el tanto olímpico de Sandie Toletti para el conjunto blanco. Tras el descanso, también vio la roja Gio Garbelini, del Atlético de Madrid, por conducta violenta, una expulsión que redujo las opciones del cuadro rojiblanco de buscar, al menos, el empate (3-2).

El Deportivo Alavés, por su parte, regresó a la máxima categoría del fútbol español tres años después y lo hizo por todo lo alto, con un triunfo ante su afición en Mendizorrotza. El equipo dirigido por Mikel Crespo se impuso al Valencia, el otro recién ascendido esta temporada.

Brima, tras una jugada individual culminada con un disparo cruzado ante Alice Pinguet en la primera mitad, y Ainhoa Guallar, en el minuto 68 al culminar con una definición de vaselina un contraataque perfectamente ejecutado, dieron el triunfo a las locales (2-0).

Finalmente, en el partido que abrió la jornada matinal, el Athletic Club remontó ante el Badalona Women el tanto inicial de Irina Uribe. Clara Pinedo, al filo del descanso, estableció el empate con un gran remate desde fuera del área, mientras que Ane Akona y Jone Amezaga, en la segunda mitad, culminaron la remontada para el conjunto vasco. EFE

avm/apa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tres migrantes detenidos por arrojar cócteles molotov a militares en Ceuta

La Guardia Civil ha detenido a tres jóvenes marroquíes tras un nuevo ataque, este sin heridos, la tercera en menos de 72h con la que la ATME insiste en solicitar «de manera urgente» que se reconozca como profesión de riesgo a los militares

Tres migrantes detenidos por arrojar cócteles molotov a militares en Ceuta

Quíntuple Plus: comprueba los resultados del 30 de agosto

Basta con acertar a uno de los resultados de esta lotería para obtener uno de sus premios

Quíntuple Plus: comprueba los resultados del 30 de agosto

Comprobar Bonoloto del sorteo de este domingo 30 de agosto de 2026

Con este sorteo no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Bonoloto del sorteo de este domingo 30 de agosto de 2026

Lototurf: comprueba los resultados ganadores del 30 de agosto

Basta con acertar a uno de los resultados de esta lotería para obtener uno de sus premios

Lototurf: comprueba los resultados ganadores del 30 de agosto

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 30 agosto

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 30 agosto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tres migrantes detenidos por arrojar cócteles molotov a militares en Ceuta

Tres migrantes detenidos por arrojar cócteles molotov a militares en Ceuta

Mueren una niña de 9 años y una mujer de 32 tras un incendio en un bar en Teruel

El Gobierno aprobará este martes un paquete de emergencia adicional de 165 millones para Ceuta

La justicia rechaza el asilo a un colombiano que afirmó ser perseguido por su activismo político contra el expresidente Iván Duque

Islandia vota ‘no’ a su entrada en la Unión Europea: el país rechaza negociar con Bruselas con un 52,8% en contra frente al 47,2% a favor

ECONOMÍA

Botellas y latas costarán al menos 10 céntimos más desde noviembre: una cantidad que podrás recuperar si devuelves el envase

Botellas y latas costarán al menos 10 céntimos más desde noviembre: una cantidad que podrás recuperar si devuelves el envase

La vuelta al cole arranca con una asignatura pendiente: profesores y trabajadores de la educación no cobran casi nueve de cada diez horas extra

El diésel tendrá desde el martes cuatro veces más rebaja fiscal que la gasolina

La justicia le deniega a un mozo de almacén la incapacidad permanente total porque puede realizar trabajos sedentarios, pese a que tiene una rodilla destrozada

La Seguridad Social dejará de notificar por carta a los trabajadores que estén de baja médica: el cambio llega este 1 de septiembre

DEPORTES

El Real Madrid se hace grande en el Bernabéu y firma una goleada ante el Málaga

El Real Madrid se hace grande en el Bernabéu y firma una goleada ante el Málaga

Julián Álvarez está de vuelta en los entrenamientos: a dos días del cierre del mercado, asume su realidad con el Atlético de Madrid

El entrenador de Makhachev aleja el posible combate contra Ilia Topuria: “Su derrota ha cambiado el rumbo de esa pelea”

El estado de Pogacar tras su dura caída: clavícula rota y adiós a la Vuelta a España

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid