Giráldez: "Hemos estado muy mal a nivel defensivo"

Guardar

Vigo, 30 ago (EFE).- Claudio Giráldez, entrenador del Celta, no escondió su enfado por la imagen ofrecida ante el Athletic, y mostró su preocupación por la debilidad defensiva exhibida en el primer tiempo.

“No me ha gustado nada de la primera parte, salvo esos primeros diez minutos en los que hemos asumido riesgos donde queríamos y hemos llevado al rival a donde queríamos. El mercado no es excusa. Si esa es la excusa, tenemos un problema y deberíamos dedicarnos a otra cosa porque somos profesionales”, indicó.

PUBLICIDAD

En rueda de prensa, Giráldez pidió “tranquilidad” al celtismo y recordó que la temporada pasada también arrancaron “muy mal” la Liga y luego acabaron celebrando la clasificación para la Liga Europa.

“Hemos estado muy mal a nivel defensivo. Con 0-1, en bloque bajo, queremos salir muy rápido de ahí y por dentro el equipo ha sido un desastre. Desde el 0-1 hemos jugado sin pensar y eso no suele ir bien”, incidió.

PUBLICIDAD

El técnico gallego admitió que, si pudiera, cambiaría a prácticamente todo el equipo en el descanso, además de confesar que la baja de Marcos Alonso les ha hecho daño porque han perdido a un jugador "de mucha jerarquía".

“Hice cuatro cambios -explicó- porque tenemos cinco y me parecía mucho hacerlos todos en ese momento. La sensación que tenemos desde el 0-1 en adelante es que ha sido un desastre, tenemos que cambiar muchas cosas para poder competir como creo que lo hemos hecho en la primera media hora de la segunda parte".

PUBLICIDAD

A juicio de Giráldez "cuando no defiendes de una manera organizada e intensa, ante un rival del nivel del Athletic Club, lo normal es que te metan cinco y hoy ha estado cerca en varios momentos”. EFE

dmg/plv