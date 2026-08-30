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El Valencia prolonga su mala imagen y cae en Riazor

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A Coruña, 30 ago (EFE).- Con un pobre juego, demasiadas concesiones defensivas y dos goles en propia puerta de sus centrales César Tárrega y Diakhaby, el Valencia se condenó a una nueva derrota ante el Deportivo (3-1), que ocho años después celebró una victoria en Primera División, la primera de este curso en el que sigue invicto. EFE

dmg/jl

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