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El liderato del Granada, los goles de Asprilla y los 0 puntos del Ceuta y el Albacete

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Madrid, 30 ago (EFE).- El Granada subió al liderato de LaLiga Hypermotion en el último partido del domingo, ganador por 1-3 contra el Córdoba, para oponerse al Leganés y al Sporting de Gijón, con los mismos siete puntos, mientras lucen los tres goles del colombiano Yaser Asprilla en el Girona y aún no han sumado el Ceuta y el Albacete ya en tres jornadas.

A la espera de los resultados del lunes, en los duelos entre Burgos y Real Sociedad B y entre Celta Fortuna y Castellón, que también puede llegar a los siete puntos si vence en Vigo, el Granada marca el ritmo en la cabeza, dentro de la posición de ascenso, pero con aún un mundo por jugar y resolver, con los vaivenes habituales de una liga tan competida.

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Ahí avanzó por su remontada en Córdoba. El 1-0 fue en el minuto 2. Pero el Granada no sólo lo igualó en el 64, por medio de Bourama, sino que fue más allá en el tramo final, con el 1-2 de Jorge Pascual y el 1-3 del venezolano Alejandro Marques. Goles de líder.

Lo sigue el Leganés. El equipo de Rubén Albés ha empezado con tino. Incluso en un día que no fue mejor que su rival, el Eldense, ganó en el minuto 90, por medio de Miguel Atienza. Desde la grada observaba todo Álvaro Morata, expectante, como toda su afición, por entrar en juego cuanto antes. El próximo viernes, el conjunto madrileño viaja a Las Palmas. Una prueba exigente.

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Al menos hasta entonces, si el Castellón no vence al Fortuna, el Granada será el líder de la división de plata, a la misma altura que el segundo, el citado Leganés y que el tercero, el Sporting de Gijón, que frustró al Tenerife con su segundo triunfo por la mínima seguida. El 0-1 en el estadio Heliodoro Rodríguez López lo anotó el argentino Alejo Sarco, cedido para esta campaña desde el Bayer Leverkusen.

Nadie más tiene tantos puntos. Ni el Mallorca, cuyo regreso a Segunda se mueve entre la seguridad en casa y la vulnerabilidad fuera. Este domingo, en la vuelta ante su público, se repuso a la derrota de la anterior jornada. Lo hizo por 3-0 para ganar al Ceuta, que aún no ha puntuado en este curso.

Hay otro equipo que tampoco lo ha logrado todavía. Es el Albacete, derrotado el sábado por 0-1 por el Oviedo. La primera victoria, por el contrario, para el conjunto carbayón, gracias al gol de Pablo Sáenz antes del descanso. Fue suficiente para estrenar triunfo en su regreso a LaLiga Hypermotion, con cuatro puntos de nueve posibles para el club asturiano.

También gana ya el Girona, que goleó por 5-2 a Las Palmas. Un frenazo para el conjunto canario, líder hasta su visita a Montilivi, donde cayó por los goles de Jastin, Fran Beltrán, Yaser Asprilla -con dos- e Izan y ya con la mirada en el compromiso del próximo viernes contra el Leganés. Una ocasión de redimirse tras un golpe duro e inesperado.

Asprilla brilla en la tabla de goleadores. Nadie ha marcado más tantos que él en esta campaña, con tres. El atacante colombiano de 22 años ha regresado al conjunto catalán después de seis meses de cesión en el Galatasaray, con el que no estrenó su cuenta goleadora a lo largo de sus nueve encuentros jugados. Ahora, lleva tres en tres partidos.

El Andorra ha perdido fuerza. Su inicio goleador se ha quedado en nada con dos derrotas consecutivas, la última de ellas este domingo por 0-1 contra el Eibar. El gol lo marcó Aleix Garrido para situar séptimo al conjunto vasco, con seis puntos, los mismos que tienen Mallorca, Las Palmas y Tenerife, que marcan las seis primeras plazas de la tabla, junto al trío de cabeza.

Decimocuarto es el Almería, con una sola victoria en tres jornadas. El sábado perdió con el Sabadell por 1-0, con el tanto único y decisivo de Gioacchini. Sólo tiene tres puntos, igual que el Cádiz, empate a empate en este comienzo del torneo. Este domingo igualó a uno con un Valladolid que está en zona de descenso. Luis Chacón le dio su único punto hasta ahora. EFE

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