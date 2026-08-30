El Eldense refuerza su ataque con Waldo Rubio

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Elda (Alicante), 30 ago (EFE).- El Eldense ha confirmado este domingo la incorporación del futbolista Waldo Rubio, que procede del Tenerife y ha firmado contrato hasta el 30 de junio de 2027.

Waldo Rubio, de 31 años, es un extremo zurdo que se formó en las categorías inferiores del Recreativo de Huelva para militar después con el Córdoba, Valladolid, Círculo de Brujas y Tenerife.

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El nuevo jugador del Eldense cuenta con experiencia en el fútbol profesional con 45 partidos en la máxima categoría, todos con el Valladolid, y casi un centenar de encuentros en Segunda División.

Este fichaje del Eldense se produce 24 horas después de la derrota del equipo de Claudio Barragán en Butarque frente al Leganés (1-0) en la tercera jornada de LaLiga Hypermotion. EFE

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