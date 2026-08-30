Espana agencias

Corberán: "Hemos sentido vergüenza como equipo"

Guardar

A Coruña, 30 ago (EFE).- Carlos Corberán, entrenador del Valencia, calificó este domingo como “vergonzosa” la primera parte de su equipo en Riazor, donde perdió 3-1 ante el Valencia.

“Hemos sentido vergüenza como equipo, no hemos estado a la altura de lo que representamos. Hemos estado muy por debajo del partido a nivel de activación. Lo definiría como vergonzoso. Es la peor primera parte desde que soy entrenador del Valencia. Nunca lo había visto competir así”, declaró en rueda de prensa.

PUBLICIDAD

El técnico no quiso buscar excusas en el mercado de fichajes: “No es una cuestión de mercado, es una cuestión de responsabilidad. El equipo ha competido por debajo de su nivel. La consecuencia de eso es que se adelantaran con dos tantos y que nos superasen en muchas facetas del campo”.

“No me eximo de responsabilidad porque soy el que hace una alineación y un planteamiento”, afirmó Corberán, que incidió en el mal arranque de partido de su equipo.

PUBLICIDAD

“Es una cuestión de activación, de cómo salir al campo, y hemos salido con la actitud contraria a ser un equipo competitivo. Antes del gol ya habían tenido varios córneres y algunas pérdidas no forzadas. Ese inicio nos ha condenado el partido”, concluyó. EFE

dmg/ism

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 30 agosto

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 30 agosto

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Mueren una niña de 9 años y una mujer de 32 tras un incendio en un bar en Teruel

Un equipo de bomberos se movilizó tras recibir un aviso, pero el fuego se expandió con rapidez hasta alcanzar el edificio al completo

Mueren una niña de 9 años y una mujer de 32 tras un incendio en un bar en Teruel

Arrestan a toda la tripulación del barco naufragado en Chipre mientras investigan las causas del “mayor desastre marítimo” de la historia del país

Mientras se siguen realizando labores de rescate, se ha iniciado una investigación para esclarecer las causas de un incidente con al menos ocho víctimas mortales

Arrestan a toda la tripulación del barco naufragado en Chipre mientras investigan las causas del “mayor desastre marítimo” de la historia del país

La psicología confirma que las personas que pierden la vergüenza de equivocarse no ven el error como una catástrofe, sino como un aprendizaje

En la sociedad actual se demoniza el fracaso y hay muchas personas que tiene miedo a cometer errores, sin embargo esto no puede impedir probar nuevas experiencias

La psicología confirma que las personas que pierden la vergüenza de equivocarse no ven el error como una catástrofe, sino como un aprendizaje
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mueren una niña de 9 años y una mujer de 32 tras un incendio en un bar en Teruel

Mueren una niña de 9 años y una mujer de 32 tras un incendio en un bar en Teruel

El Gobierno aprobará este martes un paquete de emergencia adicional de 165 millones para Ceuta

La justicia rechaza el asilo a un colombiano que afirmó ser perseguido por su activismo político contra el expresidente Iván Duque

Islandia vota ‘no’ a su entrada en la Unión Europea: el país rechaza negociar con Bruselas con un 52,8% en contra frente al 47,2% a favor

Los últimos carlistas buscan su lugar en la España actual casi dos siglos después de las guerras que dieron origen al movimiento: “Mil veces derrotados y nunca vencidos”

ECONOMÍA

Botellas y latas costarán al menos 10 céntimos más desde noviembre: una cantidad que podrás recuperar si devuelves el envase

Botellas y latas costarán al menos 10 céntimos más desde noviembre: una cantidad que podrás recuperar si devuelves el envase

La vuelta al cole arranca con una asignatura pendiente: profesores y trabajadores de la educación no cobran casi nueve de cada diez horas extra

El diésel tendrá desde el martes cuatro veces más rebaja fiscal que la gasolina

La justicia le deniega a un mozo de almacén la incapacidad permanente total porque puede realizar trabajos sedentarios, pese a que tiene una rodilla destrozada

La Seguridad Social dejará de notificar por carta a los trabajadores que estén de baja médica: el cambio llega este 1 de septiembre

DEPORTES

El Real Madrid se hace grande en el Bernabéu y firma una goleada ante el Málaga

El Real Madrid se hace grande en el Bernabéu y firma una goleada ante el Málaga

Julián Álvarez está de vuelta en los entrenamientos: a dos días del cierre del mercado, asume su realidad con el Atlético de Madrid

El entrenador de Makhachev aleja el posible combate contra Ilia Topuria: “Su derrota ha cambiado el rumbo de esa pelea”

El estado de Pogacar tras su dura caída: clavícula rota y adiós a la Vuelta a España

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid