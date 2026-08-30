Corberán: "Hemos sentido vergüenza como equipo"

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A Coruña, 30 ago (EFE).- Carlos Corberán, entrenador del Valencia, calificó este domingo como “vergonzosa” la primera parte de su equipo en Riazor, donde perdió 3-1 ante el Valencia.

“Hemos sentido vergüenza como equipo, no hemos estado a la altura de lo que representamos. Hemos estado muy por debajo del partido a nivel de activación. Lo definiría como vergonzoso. Es la peor primera parte desde que soy entrenador del Valencia. Nunca lo había visto competir así”, declaró en rueda de prensa.

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El técnico no quiso buscar excusas en el mercado de fichajes: “No es una cuestión de mercado, es una cuestión de responsabilidad. El equipo ha competido por debajo de su nivel. La consecuencia de eso es que se adelantaran con dos tantos y que nos superasen en muchas facetas del campo”.

“No me eximo de responsabilidad porque soy el que hace una alineación y un planteamiento”, afirmó Corberán, que incidió en el mal arranque de partido de su equipo.

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“Es una cuestión de activación, de cómo salir al campo, y hemos salido con la actitud contraria a ser un equipo competitivo. Antes del gol ya habían tenido varios córneres y algunas pérdidas no forzadas. Ese inicio nos ha condenado el partido”, concluyó. EFE

dmg/ism