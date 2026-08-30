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Berenguer: "Hemos hecho un gran partido"

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Vigo, 30 ago (EFE).- Álex Berenguer, autor del primer gol del Athletic en la victoria ante el Celta, destacó “el gran partido” que firmó su equipo en Balaídos, donde firmaron la primera victoria de la ‘era Edin Terzić’.

“Llevábamos jugando buenos partidos. El primer partido se nos complicó con la expulsión y en el Camp Nou creo que hicimos las cosas bien y plantamos cara. Y hoy creo que hemos visto al Athletic que queremos, creo que se ha visto la línea que quiere el míster y hemos hecho un gran partido”, indicó a LaLiga tras el encuentro.

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El atacante vasco cree que el partido de Vigo “es la línea a seguir” porque han hecho lo que quiere el técnico alemán.

“Ellos se han venido arriba con los cuatro cambios que hicieron en el descenso, pero a nosotros tampoco nos ha venido mal porque nos metimos en bloque bajo para salir a la contra. Así hemos tenido varias ocasiones para marcar, sobre todo al final del partido”, manifestó. EFE

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dmg/jl

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