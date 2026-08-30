Bayern, City, Inter y Mónaco mandan de inicio

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Iñaki Dufour

Madrid, 30 ago (EFE).- El Bayern Múnich, con un inicio de nuevo imponente, el Manchester City, al frente de Inglaterra a falta del resultado de este lunes del Arsenal, el Mónaco, el único con pleno en Francia, y el Inter, por delante por goles de Milan, Juventus y Lazio, mandan de inicio en las grandes ligas europeas, más allá de LaLiga española.

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La Bundesliga empezó como terminó. Y cómo se ha desarrollado en los últimos años. Nadie puede con el Bayern. El 5-1 al Stuttgart, tercero la pasada campaña e inmerso en la próxima Liga de Campeones, es una declaración expresiva de intenciones del campeón de trece de las últimas catorce ligas de Alemania. Una hegemonía apabullante.

Dayot Upamecano, Michael Olise, Alexandra Pavlovic y Luis Díaz, más un gol en una pifia en propia puerta, sellaron su victoria. Dos de las asistencias, en el 4-1 y en el 5-1, ambas de bella factura, fueron de Ismail Saibari, fichado este verano. Otras dos de Joshua Kimmich, pura precisión en el medio campo del conjunto bávaro.

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Líder de principio a fin la temporada pasada, también lo es en la primera jornada del actual curso. No hay un primer clasificado diferente en la Bundesliga desde el 1 de septiembre de 2024, cuando el Bayern era segundo igualado a puntos con el Heidenheim, al frente de la tabla entonces y ahora en la segunda categoría. Han pasado 67 jornadas entre un momento y otra. Una prueba irrebatible de autoridad.

También ganaron otros seis equipos en la primera jornada de la Bundesliga, pero nadie como el Bayern: el Borussia Dortmund por 2-0 al Hamburgo; el Leipzig por 3-0 al Borussia Moenchengladbach, con el regreso de Christopher Nkunku tras su paso por el Chelsea y el Milan; el Elversberg por 3-2 al Bayer Leverkusen; el Colonia por el mismo marcador al Hoffenheim; el Friburgo por 4-1 al Werder Bremen y el Augsburgo por 3-0 al Schalke 04.

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El Manchester City es el líder en Inglaterra, pendiente del resultado este lunes del Arsenal contra el Aston Villa. Después de la era Guardiola, ha ganado sus dos partidos ligueros hasta ahora. De la remontada en el 2-1 al Bournemouth a la goleada por 1-4 al Crystal Palace en Londres, con dos goles de Erling Haaland y otros dos de Rayan Cherki, que ya asistió en los dos tantos también de la primera jornada. Ha reaccionado el grupo de Enzo Maresca al golpetazo de la Community Shield, con la dura derrota con el Arsenal.

El Chelsea de Xabi Alonso también se ha adjudicado los seis puntos. Con nuevo portero, el argentino ‘Dibu’ Martínez, del anuncio oficial de su fichaje al once titular de manera inmediata, los ‘blues’ doblegaron al Brighton. A la media hora ganaban 3-0, con los goles de Romeo Lavia, Pedro Neto y Joao Pedro. Cole Palmer hizo luego el 4-2. Acabó con 4-3.

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También suma un pleno el Hull City, cuyo regreso a la máxima categoría va a golpe de triunfo. El sábado doblegó por 0-1 al Coventry tras superar en la primera cita por 2-0 al Manchester United, que resurgió en la segunda parte de su choque contra el Ipswich Town bajo el liderazgo de Bruno Fernandes y poderoso por fin. Ganó 5-2. Tres tantos y una asistencia fueron del portugués, cuyo equipo caía por 0-1 a la media hora en Old Trafford.

Andoni Iraola aún no ha ganado con el Liverpool. Son dos empates, los dos apurados y los dos implican una advertencia sobre su inicio. Del 2-2 del debut contra el Newcastle, con un gol en el minuto 99, al 2-2 de su estreno en Anfield contra el Nottingham Forest, cuando debió nivelar dos veces un marcador adverso, la última de ellas con el gol en el minuto 82 del campeón de mundo Víctor Muñoz, con giro y remate, que vale un punto.

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Salvado a última hora la pasada temporada, el Tottenham es el último de la clasificación en Inglaterra, sin un solo punto ni gol a favor. Ha invertido 355 millones de euros en fichajes en esta campaña. Este sábado fue derrotado en su campo por 0-2 por el Newcastle. Está en el fondo de tabla, igual que el Fiorentina de nuevo en Italia, también sin haber marcado ningún gol y con siete en contra. Cayó 0-3 con el Frosinone.

El Inter es el líder en Italia, por diferencia de goles. El gol de Hakan Calhanoglu contra el Cagliari, para vencer por 0-1, lo sostiene en la cima, pero con los mismos seis puntos que el Milan, el Juventus y el Lazio.

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El primer gol en competición con el Milan de Gonçalo Ramos, transferido este verano desde el París Saint-Germain por 70 millones de euros, lanzó el segundo triunfo del conjunto ‘rossonero’, ganador por 2-0 contra el Venezia, mientras que Nico González, pretendido por el Atlético de Madrid, fue crucial para el Juventus. El argentino entró en el minuto 57 y desató el triunfo por 2-0 ante el Parma en el 62. No lo venderá la Juve.

También los sigue el Lazio, que venció por medio de David Frattesi al Génova, mientras que el Nápoles perdió el ritmo de la cabeza por el Como, que lo ganó por 1-2. Los goles fueron de Martin Baturina y Anastasios Douvikas, ambos en el primer tiempo. Entre medias, Rasmus Hojlund anotó para los celestes, que se quedan undécimos.

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De repente, el París Saint Germain duda. El vigente campeón de Europa por segundo año seguido, el dominador casi de cada competición en Francia en los últimos tiempos, aún no ha ganado en el comienzo de la campaña en su país. Sí se impuso en la Supercopa de Europa al Aston Villa, pero, desde entonces, se mueve a trompicones, lejos de la superioridad que se presupone.

No solo ha sido la derrota por 1-0 en la Supercopa de Francia y en superioridad numérica frente al Lens, sino que sus dos jornadas en la ‘Ligue 1’ se resumen con sendos empates, ambos a dos, los dos agónicos y los dos después tras un 2-0 en contra que lo mantuvo en vilo, al filo de perder, hasta el final, hasta que su pegada salvó dos puntos. Es undécimo.

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Si en la primera cita fue Ferran Torres quien esquivó la derrota, con dos goles concentrados en tres los minutos 71 y 82 ante el Rennes, su vista a Lille fue más de lo mismo, pero incluso más allá: cumplido el minuto 90 caía por 2-0, nivelado por medio de Vitinha y Marquinhos desde el minuto 91 al 95. Es el París Saint-Germain.

Son dos puntos de seis posibles, a cuatro del líder: Mónaco, que superó al Marsella por 2-0, con los dos goles de Paris Brunner, para ser el único equipo que sostiene el pleno en las dos primeras jornadas de la competición francesa. EFE