Aspas: "Una semana muy dura con dos derrotas seguidas en casa"

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Vigo, 30 ago (EFE).- El capitán del Celta, Iago Aspas, apuntó, tras la derrota ante el Athletic (0-2), que cierran una semana “muy dura” con dos derrotas seguidas en Balaídos, donde el pasado jueves también cayeron ante Osasuna.

“Una semana muy dura con dos derrotas seguidas en casa, pero esto sigue y el jueves tenemos otro partido para intentar resarcirnos y volver a la senda de la victoria. Hay que tener tranquilidad, quedan 35 jornadas”, comentó el atacante.

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Aspas, uno de los cuatro jugadores de refresco que introdujo Claudio Giráldez en el intermedio, apuntó a la ocasión fallada por Williot Swedberg en el arranque del duelo como una de las claves.

“Hemos tenido la primera para ponernos 1-0 con esa jugada muy clara de Williot y casi en la siguiente jugada nos meten ese gol por la escuadra. A partir de ahí, hemos ido muy tarde a la presión y ellos nos hacían mucho daño. Luego nos hacen 0-2 tras una pérdida. Intentamos engancharnos en la segunda parte arriesgando con ese 4-3-3, tenemos esa de Starfelt muy clara para meternos en el partido, pero no ha podido ser”, comentó. EFE

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