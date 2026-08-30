Álvaro Núñez: "Hay que levantar la cabeza, el jueves tenemos otro partido"

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Vigo, 30 ago (EFE).- El extremo del Celta Álvaro Núñez afirmó este domingo que necesitan “levantar la cabeza cuanto antes” porque el jueves tienen otro partido “importante” ante la Real Sociedad en Anoeta.

“Creo que hemos empezado bien el partido, pero luego esos pequeños detalles nos hacen daño con dos goles en un par de minutos. Luego ir a remolque ya es muy complicado. El equipo se ha dejado todo, ahora toca levantar la cabeza y pensar en el jueves para cambiar la dinámica”, indicó.

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El futbolista, que este curso se estrenó como titular ante el equipo en el que se formó, insistió en la necesidad de “resetear cuanto antes” porque “los puntos valen lo mismo ahora que en las últimas jornadas”. EFE

dmg/plv