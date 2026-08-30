72-71. España presenta su candidatura al Mundial

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Redacción Deportes, 30 ago (EFE).- España sobrevivió a un partido duro y cerró invicta la preparación mundialista tras superar en la prórroga a una irregular China (72-71), cuarta del ránking FIBA, gracias a un tiro de Paula Ginzo a falta de 1 segundo, en el último partido amistoso en Zaragoza antes de la Copa del Mundo que comienza el 4 de septiembre en Berlín.

El combinado español no brilló en ataque tanto como en los amistosos previos, pero la intensa actividad defensiva y el esfuerzo colectivo permitieron sumar su quinta victoria en otros tantos amistosos.

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La mejor noticia para las españolas fue la incorporación de Awa Fam y María Conde, que tuvieron sus primeros minutos en la preparación tras disputar la liga WNBA. EFE