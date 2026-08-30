67-105. El nuevo Unicaja de Vidorreta inicia la pretemporada con victoria en Melilla

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Redacción dep, 30 ago (EFE).- El Unicaja arrancó la pretemporada con un triunfo holgado en Melilla por 67-105 en el debut de Txus Vidorreta en el banquillo, en un amistoso también marcado por la actuación protagonista de los fichajes Simonas Lukosius (21 puntos) y Ignas Brazdeikis (20).

El cuadro malagueño se apuntó la primera victoria de la preparación con un partido de lógica superioridad ante el Melilla, que milita en Segunda FEB y fue superado de principio a fin con 41 puntos entre los cajistas Lukosius y Brazdeikis y otros 19 de Kendrick Perry.

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En esta primera prueba no estuvieron los internacionales españoles Alberto Díaz y Willy Hernangómez, el francés Amine Noua y el sueco Melwin Pantzar, además de Tyler Kalinoski, con problemas en un tobillo.

Txus Vidorreta, heredero del legado que deja otro técnico vasco como Ibon Navarro, dio minutos a las nuevas caras, también a Cameron Hunt (ocho puntos en 25 minutos), y al regresado Yannick Nzosa, que tuvo que abandonar tras un golpe en un pie cuando apenas había disputado 3:21 minutos.

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A la espera de seguir limando conceptos, puliendo aspectos físico-tácticos y creando química entre viejos conocidos y recién llegados, el alero lituano Lukosius ya deja muestras de su talento como tirador: 4/7 en triples, 4/5 en tiros de dos y 21 puntos.

Aportó notablemente Brazdeikis, también de Lituania y en la posición de tres, autor de 20 puntos en 24 minutos, y se vieron buenos minutos en la rotación Tyson Pérez y David Kravish por dentro, aparte de los canteranos Miguel Martínez y Nikola Tomic.

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Aún restan varios amistosos antes del debut en Liga Endesa el 27 de septiembre en Madrid; el siguiente, el próximo sábado en el Palacio Municipal de Vista Alegre (Córdoba), donde Unicaja jugará la final de la Copa Andalucía ante Covirán Granada, Cajasol Coto Córdoba o Insolac Caja 87.

Ficha técnica:

67- Melilla (18+16+16+17): Powell (11), Muñoz (0), Strikker (5), Smith (8), Cera (3) -quinteto inicial- Bosh (2), Figueroa (9), Corraliza (10), Fritz (3), Chekri (4), Diene (7), Torreblanca (5).

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105- Unicaja (27+28+30+20): Perry (19), Hunt (8), Lukosius (21), Barreiro (4), Nzosa (4) -quinteto inicial- Brazdeikis (20), Djedovic (9), Kravish (7), Tyson Pérez (9), Martínez (0), Tomic (0), Giddens (4).

Árbitros: Cristóbal Sánchez, Igor Esteve y Javier Ávila.

Incidencias: Partido amistoso disputado en el III Memorial Javier Imbroda de Melilla. EFE

afl/jl

(foto)