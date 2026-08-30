1-3. El Granada castiga los errores del Córdoba y asalta El Arcángel

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Córdoba, 30 ago (EFE)-. El Granada asaltó este domingo el estadio de El Arcángel al llevarse la victoria por 1-3 gracias a una gran segunda mitad en la que logró voltear el tanto inicial del Córdoba, castigando así los errores defensivos locales en la recta final del choque.

​El conjunto local saltó al césped con una intensidad arrolladora que encontró premio de inmediato, ya que apenas habían transcurrido dos minutos cuando Diego Percan aprovechó una excelente prolongación de Diego Bri para batir por alto a Lizoain mediante una certera vaselina, desatando la euforia temprana en la grada blanquiverde.

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​Con la desventaja en el marcador, el Granada fue ganando terreno progresivamente bajo el liderazgo en la medular de Rubén Alcaraz, quien probó fortuna con un potente disparo lejano al filo del descanso, mientras que el Córdoba basaba su ofensiva en las peligrosas incursiones por la banda derecha del lateral Budesca.

​Tras el paso por los vestuarios, la escuadra visitante acaparó la posesión ante un cuadro blanquiverde cada vez más acorralado e impreciso en la salida de balón, lo que propició que en el minuto 65 llegara el merecido empate nazarí obra de Bourama, rematando a placer en el segundo palo un esférico suelto tras el saque de un córner.

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​Los pupilos de Iván Ania intentaron reaccionar con los cambios e incluso perdonaron una ocasión clarísima en las botas de Enol Rodríguez, pero fue el combinado visitante el que asestó el golpe definitivo al filo del tiempo reglamentario cuando Jorge Pascual penalizó una grave pérdida de Juan Gutiérrez para establecer el 1-2 en el minuto 90.

​Totalmente volcado a la desesperada en busca de una nueva igualada, el equipo cordobesista dejó amplios espacios en su retaguardia, circunstancia que aprovechó Alejandro Marqués en el minuto 95 para culminar un rápido contragolpe y sentenciar definitivamente la contienda.

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Ficha técnica:

1 - Córdoba: Iker Álvarez; Budesca, Juan Gutiérrez, Rubén Alves, Tasende (Albarrán, m. 82); Isma Ruiz, Diarra, Eder García (Ghailan, m. 80); Carracedo, Diego Bri (Kevin Medina, m. 70) y Percan (Enol Rodríguez, m. 70).

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3- Granada: Lizoain; Sergio López (Flores, m. 87), Manu Lama, Bourama, Diallo; Alcaraz, Gumbau, Alemañ (Owen, m. 62); Rodelas (Pascual, m. 62), Arnáiz (Gambín, m. 72) y Chinaza (Marqués, m. 62).

Gol: 1-0, m.2: Diego Percan. 1-1, m. 65: Bourama. 1-2, m. 90: Pascual. 1-3, m. 95: Marqués.

Árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo (Comité Castellano-Manchego). Amonestó a Juan Gutiérrez (m. 51) por los locales y a Sergio López (m. 84) por los visitantes.

Incidencias: Partido de la jornada 3 de LaLiga Hypermotion disputado en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel ante 17.384 espectadores. EFE

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