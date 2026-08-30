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1-1. Cádiz y Valladolid empatan también en goles anulados

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Cádiz, 30 ago (EFE).- Cádiz y Valladolid han empatado (1-1) este domingo en el estadio JP Financial, en un encuentro en el que le fue anulado un gol a cada contendiente, siendo la tercera igualada de los locales en tres jornadas y el primer punto sumado por los pucelanos.

Los dos equipos buscaban su primera victoria de la temporada, pero ninguno lo consiguió, lo que deja a los gaditanos con dos puntos de ventaja sobre las plazas de descenso, en las que están los vallisoletanos.

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Luis Rodríguez Chacón tuvo la primera oportunidad de gol para los vallisoletanos, en un avance por la derecha que remató ante Jokin Ezkieta, quien sacó la mano izquierda para despejar la pelota (m.10).

El Cádiz se destapó el dominio y solo cinco minutos después, un agarrón del angoleño Julien Ponceau a Jandro Orellana en el área pucelana fue señalado como penalti, que transformó Urko Izeta (m.15) en el primer gol del partido, engañando al guardameta Álvaro Aceves.

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En la recta final del primer tiempo empató el Valladolid, al cabecear Chacón a puerta vacía un rechace del palo tras un error defensivo gaditano que no pudo enmendar Ezkieta, pese a haber logrado detener un posible autogol previo (m.42).

Tras la reanudación, el lateral georgiano Giorgi Gocholeishvili lanzó un disparo potente, un paso dentro del área pucelana, que se marchó desviado (m.53).

El colegiado del partido, Rafael Sánchez López, anuló un gol a los visitantes por fuera de juego en la acción previa al centro que dio el tanto obtenido por Chacón (m.60). Después del gol anulado, el encuentro se equilibró y el Valladolid dejó de enseñar los dientes.

En los siguientes minutos escaseó el fútbol y a medida que se acercó el final del partido los dos equipos parecieron más centrados en guardar el punto que obtenían, pero el Cádiz insistió y tras un centro de Cristian Gutiérrez, el defensa vallisoletano Carlos Clerc introdujo la pelota en su propia portería, aunque el gol fue anulado por fuera de juego de un delantero gaditano (min.83).

En el tiempo añadido, Ezkieta evitó el triunfo pucelano con una excelente parada a disparo cruzado de Chacón (min.96).

- Ficha técnica:

1 - Cádiz: Ezkieta; Gocholeishvili, Kovacevic, Castro, Fernández (Cristian, min.71); Jandro (Joaquín, min.62), Damián, Zárate (Ibón Sánchez, min.71), Cordero; Izeta (Vázquez, min.62) y García Pascual (Vladys, min.86).

1 - Valladolid: Aceves; Alejo, Rubio, Torres, Clerc; Ponceau (Pérez, min.73), Ojeda (Lachuer, min.86), Yerai (Víctor, min.68), Chacón, De Rooij (Balboa, min.73); y Van Duiven (Latasa, min.68).

Goles: 1-0, min.15: Izeta (p.). 1-1, min.42: Chacón.

Árbitro: Rafael Sánchez. Amonestó con cartulina amarilla a Ponceau (min.15), Jandro (min.22), Vázquez (min.75), Ojeda (min.76), Gocholeishvili (min.82), Lachuer (min.88) y Castro (min.89).

Incidencias: Partido de la tercera jornada de Segunda División disputado en el estadio JP Financial. Se guardó un minuto de silencio en memoria del exjugador del Cádiz Antonio González 'Canito'. EFE

jsb/agr/jl

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