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0-2. El Athletic resucita en Balaídos

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Vigo, 30 ago (EFE).- El Athletic sumó la primera victoria de la temporada en Balaídos, donde firmó una brillante primera parte, en la que supo explotar los errores defensivos del Celta para golpear con goles de Berenguer y Robert Navarro, que no fueron más por la gigantesca actuación de Radu, la única noticia positiva del equipo gallego, que repite el pésimo arranque del curso pasado con un solo punto de nueve posibles.

La temporada pasada el Celta fue el sexto equipo que menos goles encajó de LaLiga. Logró mantener su portería a cero en 10 partidos. Claudio Giráldez parecía haber encontrado la solución a uno de los grandes problemas de su equipo. Pero la fragilidad defensiva ha vuelto a aparecer en este arranque de curso. Osasuna, tras la expulsión de Marcos Alonso, le hizo dos goles, los mismos que firmó el Athletic en los primeros 22 del partido de esta noche.

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La debilidad defensiva exhibida ante Osasuna se repitió ante el equipo del alemán Edin Terzić, que firmó su mejor partido en Vigo. Solo la actuación del portero rumano Ionut Radu evitó una goleada mayor de los rojiblancos al descanso.

Los dos goles entre los minutos 20 y 22 -uno espectacular de Berenguer y otro de Navarro tras una grosera pérdida de Aleix Febas- señalaron a la defensa celeste, que tampoco estuvo expeditiva para evitar el disparo de Sancet, que se encontró con un gigantesco Radu; el cabezazo de Laporte, que se marchó rozando el larguero; y el tiro a bocajarro de Iñaki Williams, despejado milagrosamente por el guardameta celeste.

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Cierto es que antes de todo eso, el Celta disfrutó de una clarísima ocasión para adelantarse en el marcador, pero el sueco Swedberg se encontró con Unai Simón. Luego, tras el festival rojiblanco y los pitos de Balaídos a su equipo, llegó la ocasión en la que Jutglà, en el minuto 37, pudo recortar la desventaja. Su cabezazo se estrelló en el larguero.

El desastre celeste obligó a Giráldez a mover ficha en el descanso. Los cuatro cambios que realizó evidenciaron su enfado. Su equipo mejoró, empezó a dominar, pero fue Sancet, en el minuto 55, el que pudo sentenciar tras una rápida transición. Perdonó el Athletic, y Starfelt rozó el 1-2 tras un saque esquina.

Aspas aportó más claridad al ataque celeste, pero ni así su equipo logró generar ocasiones claras de gol. El Celta continuó volcado, pero fue Iñaki Williams el que disfrutó de la mejor oportunidad para cerrar la victoria.

Ficha técnica:

0 Celta: Radu; Javi Rodríguez (Javi Rueda, m in.46), Starfelt, Faye (Yoel Lago, min.46); Álvaro Núñez, Febas, Moriba (Miguel Román, min.46), Carreira; Hugo González (Aspas, min.46), Swedberg (Hugo Álvarez, min.57) y Jutglà.

2 Athletic: Unai Simón; Areso (Johaneko, min.86), Paredes, Laporte, Yuri; Gere, Galarreta (Jauregizar, min.65) ; Navarro (Nico Williams, min.73), Sancet (Canales, min.65), Berenguer; e Iñaki Williams (Guruzeta, min.65).

Goles: 0-1, min.20: Berenguer. 0-2, min.22: Navarro.

Árbitro: Mateo Busquets (comité balear). Amonestó a Yuri (min.48), Navarro (min.61) y Gere (min.71) por parte del Athletic.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera jornada de LaLiga disputado en el estadio vigués ante 20.902 espectadores. EFE

Dmg/jl

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