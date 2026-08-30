0-1. Un golazo del costarricense Calvo da la victoria al Nacional en el clásico

Guardar

Montevideo, 30 ago (EFE).- El Nacional venció este domingo por 0-1 al Peñarol en una nueva edición del clásico uruguayo que se decidió con un golazo de tacón del central costarricense Francisco Calvo en la primera parte.

En el estadio Campeón del Siglo, el Tricolor dio un golpe de autoridad en el partido de la cuarta jornada del Torneo Clausura y de esa forma volvió a la pelea por el título.

PUBLICIDAD

Apenas se habían jugado 14 minutos cuando el equipo visitante perdió a su gran figura. El exdelantero de Celta de Vigo y Valencia Maxi Gómez recibió un fuerte golpe en la pierna izquierda y fue reemplazado.

El Nacional dominó el juego con un gran partido de sus centrocampistas, quienes se encargaron de crear peligro y fundamentalmente de desconectar todos los circuitos del Peñarol.

PUBLICIDAD

Figura en su equipo, el debutante Gastón Martirena generó una buena ocasión de gol para el Nacional con un centro que Washington Aguerre cortó cuando Maximiliano Silvera se preparaba para gritar el primer tanto.

Minutos después, Martirena centró el balón al área con un saque de esquina desde el sector izquierdo, Luciano Boggio bajó el balón al medio desde el segundo palo y Calvo anotó a los 24 minutos con un espectacular gol de tacón.

PUBLICIDAD

El Peñarol pudo empatar diez minutos después con un cabezazo de Abel Hernández que se fue fuera de manera increíble y se convirtió en la ocasión más clara del once de Diego Aguirre.

El comienzo de la segunda parte tuvo al Peñarol como protagonista. El Aurinegro se adelantó en el campo para buscar el empate, aunque con un juego sin claridad.

PUBLICIDAD

Una gran atajada de Luis Mejía ante Javier Cabrera en un mano a mano y un cabezazo de Maximiliano Olivera que se fue fuera fueron las más ocasiones claras. El Nacional se acercó gracias a un error de la defensa rival que Camilo Cándido no pudo aprovechar.

Los minutos finales tuvieron al Peñarol adelantándose sin ideas y al Nacional defendiendo una victoria que celebró cuando el árbitro marcó el final a los 95 minutos.

PUBLICIDAD

- Ficha técnica:

0. Peñarol: Washington Aguerre; Mauricio Lemos, Lucas Ferreira (m.46, Brian Barboza), Maximiliano Olivera; Javier Cabrera (m.73, Luis Angulo), Roberto Fernández (m.73, Eric Remedi), Eduardo Darias, Thiago Espinoza (m.57, Lucas Hernández), Cristian Leonel Jaime; Matías Arezo y Abel Hernández (m.57, Gonzalo Gelini).

PUBLICIDAD

Entrenador: Diego Aguirre.

1. Nacional: Luis Mejía; Emiliano Ancheta (m.73, Nicolás Rodríguez), Sebastián Coates, Francisco Calvo, Thomas Viera; Santiago Silva (m.73, Luciano González), Lucas Rodríguez (m.62, Bruno Zuculini); Gastón Martirena, Luciano Boggio, Rodrigo Martínez (m.46, Camilo Cándido) y Maximiliano Gómez (m.14, Maximiliano Silvera).

PUBLICIDAD

Entrenador: Daniel Carreño.

Gol: 0-1, m.24: Francisco Calvo.

Árbitro: Gustavo Tejera. Amonestó a Ferreira, Darias, Jaime, Rodríguez, Calvo y Mejía.

Incidencias: Partido de la cuarta fecha del Clausura uruguayo disputado en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo. EFE

(foto)