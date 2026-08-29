Sentido un terremoto de magnitud 3,0 con epicentro en Huelma (Jaén)

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Madrid, 29 ago (EFE).- El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado a las 2:40 horas de la madrugada de este sábado un terremoto de magnitud 3,0 con epicentro en el municipio de Huelma, en la provincia de Jaén, que ha sido sentido por la población.

Este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha situado el temblor a 0,0 kilómetros de profundidad y ha establecido su intensidad máxima como "sentido". EFE

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