La francesa Robert le da triunfo al Toluca, que salta al liderato de su grupo

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Toluca (México), 28 ago (EFE).- La francesa Faustine Robert convirtió de penalti este viernes el gol de la victoria de Toluca por 1-0 sobre León, que puso al equipo en el primer lugar del grupo A del torneo Apertura femenino de México.

Toluca sufrió para imponerse en la quinta jornada ante un rival que pudo irse en ventaja por lo menos con dos oportunidades de la ecuatoriana Nayeli Bolaño.

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La colombiana Daniela Arias cometió una mano en el área y provocó la pena máxima que Robert convirtió para poner a las Diablas con 13 puntos, uno más que Tigres, segundo del grupo, con un partido pendiente. León va en cuarto lugar de la llave A, con dos triunfos, tres derrotas y seis unidades.

Este sábado, Tigres recibirá a Pachuca en un partido de difícil pronóstico entre dos de los cuadros candidatos al título.

De ganar, las Amazonas recuperarán el primer lugar, pero de hacerlo Pachuca, subirá al segundo escaño del grupo B, dos puntos debajo del líder América.

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Con cinco triunfos en cinco salidas, 25 goles a favor y uno en contra, las Águilas del América han sido el mejor equipo del campeonato, lo cual tratarán de ratificar el domingo, cuando recibirán al Tijuana, séptimo lugar.

La brasileña Geyse, líder de las goleadoras, encabezará el ataque del América, que sale como favorito ante un cuadro con altibajos en su rendimiento.

En los otros partidos de la quinta jornada, mañana el Monterrey de la española Lucía García visitará al Querétaro y Cruz Azul a Juárez.

El domingo jugarán Puebla-Necaxa, San Luis-Atlas y Guadalajara-Pumas y el lunes, el Santos Laguna recibirá al Atlante. EFE

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