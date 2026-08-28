Sánchez Flores: El estado de ánimo es muy importante

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Vitoria, 29 ago (EFE).- El entrenador del Deportivo Alavés, Quique Sánchez Flores, consideró tras superar al Villarreal que “el estado de ánimo es muy importante” y añadió que ganaron “a un equipazo”.

“Ha sido un partido muy intenso desde el primer momento. Es muy difícil quitarles la pelota y hemos estado muy intensos”, analizó el madrileño, que reconoció que la segunda mitad “fue más difícil” que la primera.

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“Estoy muy contento con la conexión con la grada y la forma en la que el equipo se desdobla”, admitió el preparador babazorro, que indicó que cambiaron a cuatro defensas para poder saltar a sus laterales y celebró que interpretaron muy bien la salidas y la profundidad que debían tener.

Preguntado por la clasificación en la que el Alavés está en lo más alto, dijo que “es fantástico, maravilloso” y celebró que “es una arrancada histórica después de mucho tiempo”.

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“La afición ha entendido el partido perfectamente y vamos a asumir que cuantos más puntos consigamos ahora mejor”, manifestó el entrenador.

Sobre el arbitraje y su primera tarjeta amarilla como entrenador albiazul, explicó que el colegiado lo hizo “lo mejor posible” y desveló que le pidió disculpas después de recibir la amonestación.

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Sobre el mercado, afirmó que no se plantea “nada” y que dormirá tranquilo. “Si pasa algo a lo mejor podemos reaccionar” e incidió en que los valores adquieran valor. “Es importante saber en qué cadena trabajas para que todo vaya más engrasado”, remarcó.

Sobre los delanteros fue muy claro y se mostró muy satisfecho. “No es fácil encontrar delanteros tan entregados como los que tenemos”, zanjó. EFE

jd/plv