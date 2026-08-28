Nicolás Larcamón: "Este gran inicio tiene que ver con el trabajo de los jugadores"

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Santa Cruz de Tenerife, 28 ago (EFE).- El técnico del Real Sporting, Nicolás Larcamón, ha analizado en sala de prensa la victoria del conjunto asturiano y la ha considerado como un triunfo "de equipo" en la que ha sido clave la predisposición de sus jugadores para "defender este escudo".

El argentino ha salido satisfecho de este encuentro, a pesar de reconocer que el equipo estuvo "impreciso", pero ha mantenido que son "muchas cosas positivas" las que ha sacado de esta victoria que los mantiene invictos tras este inicio de temporada en el que han sumado siete puntos de nueve posibles.

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"Más allá de la producción ofensiva, son (los jugadores del Tenerife) muy intensos y les destaca el juego físico y, a pesar de eso generamos, hicimos un gol y la otra ocasión del tanto anulado de Juan", ha continuado.

Ha destacado también que otro punto fundamental a tener en cuenta, es que los rojiblancos han cerrado otro encuentro con la "portería a cero, sin casi acciones de peligro", lo que ha vuelto a evidenciar "una estirpe, un espíritu e intensidad" que él pretende implantar en su equipo.

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"Uno ve en el grupo una clara demostración cotidiana de tener ambiciones muy importantes, de defenderse colectivamente en una competición pareja con partidos muy duros y he reconocido esos aspectos positivos desde el inicio", ha explicado sobre la predisposición del grupo que lidera.

Larcamón ha puntualizado que este gran inicio del Real Sporting, "tiene todo que ver con el trabajo de los jugadores", que "luchan, se atreven y quieren defender este escudo" y eso se ha podido ver reflejado en una victoria trabajada en uno de los "campos más difíciles de la categoría".

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Sobre los cambios tras el descanso ha confesado que le transmitió a los jugadores antes del comienzo del encuentro que "este partido lo iban a ganar los que ingresarían en la segunda parte" y, precisamente, fueron esos jugadores los que los "sostuvieron competitivos en la segunda mitad".

"El Heliodoro va a ser muy incómodo para muchos equipos de la categoría", ha dicho el entrenador argentino, por "las maneras de Cervera y del equipo de jugar", por lo que "es de validar mucho el triunfo conseguido hoy", aunque siendo conscientes de que hay un "margen de mejora que hay que atacar". EFE

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am/plv