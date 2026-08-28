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Morata: "Necesito encontrarme como jugador y el Leganés me ha dado la oportunidad"

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Leganés (Madrid), 28 ago (EFE).- Álvaro Morata dijo este viernes, en el marco de su presentación como nuevo jugador del Leganés, que necesita "encontrarse" como futbolista y que el club madrileño ha sido el que le ha dado la "oportunidad".

Morata se convirtió este viernes en jugador del Leganés hasta el final de la presente temporada. Llega en calidad de cedido por el Como italiano con opción de compra al final de la misma y Andrés Pardo, director deportivo del club, aseguró que ya estaba "ahorrando", por si acaso.

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"Estoy muy contento de estar aquí. He recibido mucho cariño, que para mí es lo más importante y al final voy donde me siento bien", destacó Morata.

Después de pasar por grandes equipos de Europa como Real Madrid, Atlético de Madrid, Chelsea o Juventus, Morata recala en Butarque.

Para él han sido años "complicados" tanto a nivel personal como profesional, de "luchar" contra él mismo, y por eso su fichaje por el Leganés es como si fuera su "primer club".

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"Han sido convincentes porque creen en mí y yo creo en este proyecto. No todo es jugar la Liga de Campeones o ganar trofeos. Soy de Madrid y quería volver a mi casa", dijo el nuevo jugador del Leganés.

Llega para disputar La Liga Hypermotion, que Morata calificó de "muy exigente", y quiere "cumplir" los objetivos que tiene el club de subir a primera división y "ayudar" en todo lo posible.

"Me gustaría mucho seguir aquí al final de temporada. Las cosas buenas se notan muy rápido, he hablado con todo el mundo que trabaja aquí y ya tengo ganas de venir mañana y trabajar. Voy a dejarme la vida por cumplir los objetivos", aseguró.

Antes de fichar por el club madrileño, contó que tuvo una charla con el que era su entrenador en el Como, Cesc Fàbregas, y que al ver que no era "importante" para el proyecto comenzó a buscar otras opciones.

Sobre su estado físico, señaló que llega "volando" a pesar de las "etiquetas" que en su trayectoria le han ido imponiendo y dijo que desde que se confirmó su fichaje, no ha querido mirar mensajes y que teme vivir alguna situación "desagradable" en algún estadio esta temporada.

Álvaro Morata contó con la presencia de su mujer, Alice Campello, sus cuatro hijos y su padre, y, entre lágrimas, muy emocionado, contó que su primer partido fue en Butarque, un Atlético de Madrid-Leganés, en el que actuó como recogepelotas, y que ahí comenzó todo.

"La responsabilidad la tengo siempre, el Leganés tiene que estar entre los candidatos a subir a primera. La presión te ayuda y mañana el partido es fundamental, cada punto cuenta y estoy prerparado", afirmó.

Morata lucirá el dorsal 21 y Andrés Pardo destacó la "valentía" del delantero madrileño porque de todas las ofertas que tenía "eligió" la del Leganés.

Al término de la rueda de prensa, Álvaro Morata se vistió de corto y salió al campo del Ontime Butarque, donde fue recibido por muchos aficionados. EFE

(foto) (vídeo)

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