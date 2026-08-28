La Real Sociedad ante Lyon, Juventus, Plzen, Union SG, Bournemouth y Crystal Palace

Mónaco, 28 ago (EFE).- La Real Sociedad se enfrentará en la Liga Europa 2026-2027 a Olympique Lyon, Juventus, Viktoria Plzen, Union SG, Bournemouth, Crystal Palace, Torreense y Lillestrom, según el sorteo celebrado este viernes en el Foro Grimaldo de Mónaco.
El conjunto donostiarra recibirá al Lyon, al Viktoria Plzen, al Bournemouth y al Toreense, en tanto que visitará a Juventus, Union Saint-Gilloise, Crystal Palace y Lillestrom. El calendario se conocerá a más tardar el domingo. EFE
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