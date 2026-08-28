José Alberto: “Después del 3-1 dimos demasiadas ventajas”

Guardar

Santander, 28 ago (EFE).- El entrenador del Racing de Santander, José Alberto López, señaló que su equipo dio “demasiadas ventajas” al Elche tras el 3-1 y que deben “aprender a gestionar mejor esas situaciones”.

Para el técnico racinguista, su equipo “ha hecho una buena primera mitad” y ha estado “bien hasta el minuto 75”, antes de los dos goles del Elche.

PUBLICIDAD

El Racing consiguió su primera victoria de la temporada con un ‘hat-trick’ de Yassir Zabiri, que inauguró su cuenta goleadora en su nuevo club con tres goles en la primera mitad.

Sobre el jugador marroquí, destacó que es un atacante con características diferentes a los otros delanteros de la plantilla.

“Confiamos mucho en su talento y en su capacidad de ir al espacio”, añadió, y contó que antes del partido habló con Zabiri y le insistió en que “podía intentar algún robo” al portero del Elche Matías Dituro, en referencia al primer gol anotado por el Racing.

PUBLICIDAD

José Alberto pidió a sus suplentes “más energía” y subrayó: “Tienen que darnos muchísimo más de lo que han hecho”.

En cualquier caso, el técnico se mostró “encantado por la victoria” y dijo que su equipo “ha hecho un encuentro muy completo y muy trabajado”.

PUBLICIDAD

Sobre Andrés Martín, que se retiró del terreno de juego en el minuto 59 por molestias en una rodilla, explicó que “se ha ido a hacer pruebas” para conocer el alcance de su lesión. EFE

aas/ism

(foto)