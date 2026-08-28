Jon Karrikaburu, traspasado al Burgos CF

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San Sebastián, 28 ago (EFE).- La Real Sociedad y el Burgos CF han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Jon Karrikaburu al conjunto castellanoleonés.

Jon Karrikaburu se desvincula finalmente del conjunto txuri-urdin tras varios años en la estructura del club y varias cesiones en el Leganés, el Alavés, el Andorra y el Racing de Santander.

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El delantero de Elizondo llegó al club donostiarra en 2014. Tras haber destacado en la Real Sociedad C, la temporada que le hizo dar el salto al primer equipo fue la 2021-22 en LaLiga Hypermotion con el ‘Sanse’, donde anotó 11 goles y dio una asistencia.

En El Plantío, Karrikaburu volverá a coincidir con Sergio Francisco, su entrenador en la Real C y el técnico que consiguió sacar el mejor rendimiento del delantero. Además, volverá a compartir vestuario con Alberto Dadie, jugador de la misma edad que Jon y también canterano de la Real Sociedad.

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El club donostiarra ha aprovechado el comunicado para desearle "lo mejor" para su futuro personal y profesional, al tiempo que ha agradecido su compromiso con la entidad. EFE.

pbl/plv