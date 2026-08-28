Iñigo Pérez: Hemos tenido multitud de ocasiones, pero no hemos acertado

Guardar

Vitoria, 29 ago (EFE).- El entrenador del Villarreal, Iñigo Pérez, lamentó tras la derrota ante el Villarreal que tuvieron "multitud de ocasiones" pero no acertaron aunque llegaban en "una línea ascendente".

El técnico navarro se mostró positivo porque sus ideas "van calando por momentos", pero prefirió centrarse en la defensa.

"Cuando uno quiere una nueva idea de jugar es que cuando sale se produce cierta pausa en el desarrollo y sucede cuando tienes que defender al rival", expresó Iñigo Pérez sobre la reacción de sus jugadores.

PUBLICIDAD

"Debemos defender mejor", incidió el preparador, que manifestó que los tres postes consecutivos que se sucedieron en una de las jugadas de su equipo "es un buen símil de lo que nos está sucediendo".

"La actitud del equipo es muy buena", incidió Pérez, que remarcó que "por muchos momentos" ve al equipo que quiere ser.

"Estoy tranquilo con el proceso. Estoy contento con lo que veo y no estamos contentos con la puntuación que tenemos, pero estoy centrado en el proceso", indicó el entrenador groguet.

PUBLICIDAD

Sobre el rival dijo que el partido del Alavés "es perfecto". "Mantiene una identidad y lo viene mejorando, los jugadores se sienten más cómodos y han hecho el partido esperado", agregó Iñigo Pérez, que opinó que estuvieron "a la altura de la energía que transmite el Alavés y su afición". EFE

jd/cmm