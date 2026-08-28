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Ignacio Buse vuela a la final de Winston Salem

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Chicago (EE.UU.), 28 ago (EFE).- El peruano Ignacio Buse, número 36 del ránking mundial, se clasificó este viernes para la final del torneo ATP 250 de Winston Salem tras ganar al francés Benjamin Bonzi (n.109) por 6-2 y 4-6 y 6-1.

Buse disputará este sábado la segunda final de su carrera en el circuito ATP y seconvirtió en el primer peruano en alcanzar una final en superficie rápida desde que lo hiciera Luis Horna en Long Island 2004.

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A sus 22 años, el peruano tiene un brillante balance de 11-2 este año contra rivales que están fuera del top-100 del ránking.

Buse se jugará el título contra uno entre el británico Arthur Fery (n.37) y el australiano James Duckworth (n.79). EFE

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