Ignacio Buse vuela a la final de Winston Salem

Chicago (EE.UU.), 28 ago (EFE).- El peruano Ignacio Buse, número 36 del ránking mundial, se clasificó este viernes para la final del torneo ATP 250 de Winston Salem tras ganar al francés Benjamin Bonzi (n.109) por 6-2 y 4-6 y 6-1.
Buse disputará este sábado la segunda final de su carrera en el circuito ATP y seconvirtió en el primer peruano en alcanzar una final en superficie rápida desde que lo hiciera Luis Horna en Long Island 2004.
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A sus 22 años, el peruano tiene un brillante balance de 11-2 este año contra rivales que están fuera del top-100 del ránking.
Buse se jugará el título contra uno entre el británico Arthur Fery (n.37) y el australiano James Duckworth (n.79). EFE
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