Espana agencias

Hoy será noticia. Sábado, 29 de agosto

Guardar

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

El Gobierno trabaja para aumentar los lugares de acogida en Ceuta

Ceuta (EFE).- A punto de cumplirse un mes de la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado 30 de julio, el Gobierno trabaja para aumentar los lugares de acogida para los que todavía permanecen sin alojamiento en la ciudad autónoma.

PUBLICIDAD

Mientras, se suceden los llamamientos a la población para evitar actos de violencia.

PARTIDOS PP

Feijóo, junto con Rajoy, Tellado y Rueda, dará inicio mañana al curso político en Cerdedo

Santiago de Compostela (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, estará arropado una vez más por el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en el acto de inicio de curso que tendrá lugar este sábado en Cerdedo Cotobade (Pontevedra), al que también asistirá el secretario general del partido, Miguel Tellado, y el titular de la Xunta, Alfonso Rueda.

PUBLICIDAD

No está confirmada la asistencia a este encuentro de ningún presidente autonómico del PP, a diferencia del año pasado en el que el titular de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, estuvo a Feijóo y Rueda; mientras que Rajoy estuvo el año anterior.

TURISMO MASIFICACIÓN

Convocan en Palma una cadena humana para exigir medidas contra el impacto del turismo masivo

Palma (EFE).- Organizaciones sociales y ecologistas convocan este sábado a la ciudadanía a formar una cadena humana en el centro de Palma para exigir a las instituciones medidas contra el impacto del turismo masivo sobre los recursos y la calidad de vida de Mallorca.

La acción, impulsada por la activista Madò Farta, comenzará a las 19.00 horas en la Plaza de España y pretende formar durante unas dos horas una cadena de personas sentadas en sus sillas y con el fin de que recorra el centro de la ciudad hasta la Plaza de la Lonja.

FESTIVAL BAYREUTH

La Orquesta del Festival de Bayreuth arranca este sábado en Barcelona su gira española

Barcelona (EFE).- La Orquesta del Festival de Bayreuth arranca este sábado en el Palau de la Música Catalana la gira española conmemorativa del 150.º aniversario del Festival de Bayreuth, con una selección de los momentos más emblemáticos de 'El Anillo del Nibelungo', de Richard Wagner.

Será la tercera visita a Barcelona de la orquesta, con 95 músicos, en esta ocasión bajo la dirección del español Pablo Heras-Casado, una de las batutas más reconocidas internacionalmente. El concierto será también la culminación de la celebración de los cuarenta años del Festival Perelada.

EL TIEMPO

Tiempo estable y cielos despejados en España excepto en el noroeste

Madrid (EFE).- Este sábado el tiempo estable será protagonista en la mayor parte de España, con cielos poco nubosos o despejados excepto en el noroeste, afectado por un nuevo frente, poco activo, que provocará precipitaciones débiles en general en esa zona, más abundantes al oeste de Galicia.

Será una jornada de tiempo anticiclónico en la que predominarán los cielos poco nubosos o despejados, salvo en Galicia y Asturias, donde estarán nubosos o cubiertos.

EFE

plv

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estos son los números ganadores del sorteo de Eurojackpot hoy viernes 28 de agosto

Estos son los números victoriosos del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si la suerte estuvo de tu lado

Estos son los números ganadores del sorteo de Eurojackpot hoy viernes 28 de agosto

Ganadores de Euromillones de este viernes 28 de agosto del 2026

Como cada viernes, aquí están los resultados del sorteo, dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Ganadores de Euromillones de este viernes 28 de agosto del 2026

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 28 agosto

Como cada viernes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 28 agosto

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del viernes 28 de agosto de 2026

Con este sorteo no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del viernes 28 de agosto de 2026

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ceuta protesta por la gestión migratoria en una manifestación “pacífica” con claveles como ofrenda de paz tras días de violencia

Ceuta protesta por la gestión migratoria en una manifestación “pacífica” con claveles como ofrenda de paz tras días de violencia

Marlaska solicita a Europa más apoyo de Frontex y de Europol para hacer frente al triaje de migrantes que permanecen todavía en Ceuta

Expulsan de Ceuta a once de los doce detenidos por atacar un vehículo militar: los migrantes serán enviados a Marruecos y no podrán volver a España en cinco años

El tenso cruce que se ha hecho viral entre una vecina de Ceuta con una periodista por la crisis migratoria: “Trae a tus hijos aquí y los sacas a la calle”

Los vigilantes del CETI de Ceuta advierten que “se juegan la vida” por los fallos de seguridad: “Hay 25 farolas fundidas, los compañeros hacen la ronda con linternas del móvil”

ECONOMÍA

Los ahorradores ‘huyen’ de los depósitos: sacan 4.700 millones de los bancos en julio para pagar las vacaciones

Los ahorradores ‘huyen’ de los depósitos: sacan 4.700 millones de los bancos en julio para pagar las vacaciones

El destino favorito de los jóvenes españoles este verano dispara sus reservas un 422%

Los primeros 800 millones que ayudarán a los españoles a acceder a una vivienda asequible: así se los reparten las autonomías

Aumenta el consumo de marcas blancas en España, con Mercadona y Lidl a la cabeza: el ahorro es un motivo, pero también la buena calidad y la “confianza”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Sabah FK, el equipo que nació hace ocho años, ha conseguido clasificarse para la Champions y tiene un entrenador que salió de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ilia Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono tras el combate en la Casa Blanca: a final de año o principios de 2027

Todos los motivos del no del Atlético de Madrid al FC Barcelona en el caso Julián