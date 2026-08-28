Hoy será noticia. Sábado, 29 de agosto

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

El Gobierno trabaja para aumentar los lugares de acogida en Ceuta

Ceuta (EFE).- A punto de cumplirse un mes de la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado 30 de julio, el Gobierno trabaja para aumentar los lugares de acogida para los que todavía permanecen sin alojamiento en la ciudad autónoma.

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Mientras, se suceden los llamamientos a la población para evitar actos de violencia.

PARTIDOS PP

Feijóo, junto con Rajoy, Tellado y Rueda, dará inicio mañana al curso político en Cerdedo

Santiago de Compostela (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, estará arropado una vez más por el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en el acto de inicio de curso que tendrá lugar este sábado en Cerdedo Cotobade (Pontevedra), al que también asistirá el secretario general del partido, Miguel Tellado, y el titular de la Xunta, Alfonso Rueda.

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No está confirmada la asistencia a este encuentro de ningún presidente autonómico del PP, a diferencia del año pasado en el que el titular de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, estuvo a Feijóo y Rueda; mientras que Rajoy estuvo el año anterior.

TURISMO MASIFICACIÓN

Convocan en Palma una cadena humana para exigir medidas contra el impacto del turismo masivo

Palma (EFE).- Organizaciones sociales y ecologistas convocan este sábado a la ciudadanía a formar una cadena humana en el centro de Palma para exigir a las instituciones medidas contra el impacto del turismo masivo sobre los recursos y la calidad de vida de Mallorca.

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La acción, impulsada por la activista Madò Farta, comenzará a las 19.00 horas en la Plaza de España y pretende formar durante unas dos horas una cadena de personas sentadas en sus sillas y con el fin de que recorra el centro de la ciudad hasta la Plaza de la Lonja.

FESTIVAL BAYREUTH

La Orquesta del Festival de Bayreuth arranca este sábado en Barcelona su gira española

Barcelona (EFE).- La Orquesta del Festival de Bayreuth arranca este sábado en el Palau de la Música Catalana la gira española conmemorativa del 150.º aniversario del Festival de Bayreuth, con una selección de los momentos más emblemáticos de 'El Anillo del Nibelungo', de Richard Wagner.

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Será la tercera visita a Barcelona de la orquesta, con 95 músicos, en esta ocasión bajo la dirección del español Pablo Heras-Casado, una de las batutas más reconocidas internacionalmente. El concierto será también la culminación de la celebración de los cuarenta años del Festival Perelada.

EL TIEMPO

Tiempo estable y cielos despejados en España excepto en el noroeste

Madrid (EFE).- Este sábado el tiempo estable será protagonista en la mayor parte de España, con cielos poco nubosos o despejados excepto en el noroeste, afectado por un nuevo frente, poco activo, que provocará precipitaciones débiles en general en esa zona, más abundantes al oeste de Galicia.

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Será una jornada de tiempo anticiclónico en la que predominarán los cielos poco nubosos o despejados, salvo en Galicia y Asturias, donde estarán nubosos o cubiertos.

EFE

plv