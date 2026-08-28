Gonzalo Villar: "Me quedo con la segunda parte del equipo"

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Santander, 28 ago (EFE).- El centrocampista del Elche, Gonzalo Villar, ha reconocido que darle la vuelta al marcador después de la primera parte que ha realizado el conjunto ilicitano en Santander "es muy difícil", pero, aunque entiende que haya "nerviosismo y negativismo" en torno al momento actual del club, que todavía no conoce la victoria tras tres jornadas, prefiere quedarse con lo positivo, "como la segunda parte del equipo".

El futbolista, que ha comparecido en la zona mixta después de la derrota en Santander (3-2), considera que el equipo ha estado cerca de darle la vuelta y ha tenido carácter, pero deben intentar limitar esos fallos que les cuestan goles y les ponen el partido muy cuesta arriba.

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"Hemos estado cerca, lo habríamos merecido, pero el fútbol es así, también ellos han hecho muy buen partido y hay que felicitarles", ha añadido Gonzalo Villar.

Además, a su juicio, aunque la sensación es que el Racing ha sido muy superior en la primera parte, cree que los errores puntuales han condenado mucho al Elche y hacen que esa percepción de que les han pasado por encima ha sido mayor.

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De cara al futuro, Gonzalo Villar ha señalado que ahora les toca "agachar la cabeza, trabajar, estar juntos, no hay que volverse locos, es la jornada tres y seguro que llega una victoria que limpia la cabeza". EFE

lhv/apa