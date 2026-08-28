Facu: "Tenemos que aprender a cerrar los partidos"

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Santander, 28 ago (EFE).- El defensa uruguayo del Racing de Santander Facu González se mostró "muy contento" por la victoria cosechada por su equipo ante el Elche (3-2), aunque reconoció que tienen que "aprender a cerrar los partidos y que no suceda" lo de este viernes, ya que casi desperdician una ventaja de tres tantos en los minutos finales.

El zaguero verdiblanco fue también protagonista en uno de los tantos visitantes, pues un rebote en él desvió el lanzamiento de Sangare en el 3-1, "una acción de mala suerte" que casi termina en tragedia para el conjunto cántabro, aunque al final supieron aguantar el resultado.

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En ese sentido, Facu González agradeció el apoyo de la afición en el tramo final del encuentro cuando más estaba apretando su rival. EFE

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