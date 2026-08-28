El Burgos CF incorpora a Karrikaburu para las dos próximas temporadas

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Burgos, 28 ago (EFE).- El Burgos CF ha alcanzado un acuerdo con la Real Sociedad para el traspaso del delantero navarro Jon Karrikaburu, que se incorpora al conjunto burgalés para las dos próximas temporadas, según ha informado este viernes la entidad castellana.

Karrikaburu, de 23 años, regresa así a la Segunda División después de una trayectoria marcada por sus etapas en distintos clubes de la categoría y por su formación en la cantera de la Real Sociedad.

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El atacante comenzó a despuntar en Zubieta y en la campaña 2020/21 anotó 22 goles con la Real Sociedad C y ese mismo curso participó en nueve encuentros con el Sanse y marcó cuatro tantos, además de contribuir al ascenso del filial donostiarra a Segunda.

En su primera temporada completa en la categoría de plata, la 2021/22, alcanzó los once goles, rendimiento que le permitió dar el salto al primer equipo de la Real Sociedad.

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Con el conjunto guipuzcoano llegó a debutar en la Liga Europa y tuvo también participación en LaLiga y la Copa del Rey.

Posteriormente acumuló experiencia mediante cesiones al Leganés, Alavés, Andorra y Racing de Santander.

Su última experiencia fuera de San Sebastián fue en Santander, donde disputó 43 partidos entre la fase regular y el 'playoff' de ascenso de LaLiga Hypermotion, con ocho goles y cuatro asistencias.

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La pasada temporada volvió a formar parte de la primera plantilla de la Real Sociedad y coincidió de nuevo con Sergio Francisco, actual entrenador del Burgos CF, con quien ya había trabajado durante su etapa en la Real Sociedad C.

Internacional sub-21 con España, Karrikaburu se incorpora al Burgos como una alternativa ofensiva con experiencia tanto en Primera como en Segunda División. EFE

vfr/asc